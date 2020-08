Limburger op N35 betrapt met jerrycans vol chemicaliën voor drugsproductie

Tegen een 35-jarige man uit Heerlen is voor de rechtbank in Almelo 15 maanden cel waarvan 5 voorwaardelijk geëist. De man werd op 6 mei vorig jaar in Enschede aangehouden met een gehuurde bestelauto vol chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van amfetaminen.

De man kwam in beeld toen het kenteken van zijn auto werd herkend bij automatische kentekenplaatherkenning, een politiesysteem dat razendsnel kentekens controleert. Het kenteken was geregistreerd bij een verhuurbedrijf in Limburg dat bekend is vanwege malafide praktijken.

Penetrante geur

Als agenten de man op de N35 richting Duitsland zien, rijden geven ze hem een stopteken. Tot hun grote verbazing keert de man op de autoweg en rijdt terug naar Nederland. Als de auto gestopt is, ruiken ze al van verre een penetrante geur van chemische middelen.

De 35-jarige wordt aangehouden. Dan blijkt dat zijn rijbewijs al een tijd is ingenomen, wordt de auto doorzocht. In de auto staan jerrycans vol met afgewerkte chemicaliën maar ook met stoffen waarmee synthetische drugs gemaakt wordt.

Schulden

Tegenover de rechtbank verklaarde de Limburger dat hij niet wist dat hij drugsgerelateerde spullen vervoerde. Volgens de man was hij gevraagd om wat schildersspullen 'van A naar B te brengen. Daar zou hij honderd euro voor krijgen. Omdat hij tot over zijn nek in de schulden zat, mede dankzij een drugsverslaving, kon hij dat geld wel gebruiken, vertelde hij de rechters in Almelo.

De Heerlenaar wilde niet vertellen in wiens opdracht hij de spullen vervoerde. Waar de garagebox stond waar hij de spullen ophaalde, dat wil de man ook niet kwijt.

Illegale drugsproductie

Volgens de officier van justitie is de man schuldig aan voorbereidingshandelingen voor de illegale drugsproductie. "Het zijn niet alleen de pillendraaiers die de boel draaiend houden, maar ook de mensen die de logistiek verzorgen."

Dat de verdachte niets wist van wat hij vervoerde, geloofde de officier van justitie niet. "Dat hij geen namen durft te noemen, zegt genoeg."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.