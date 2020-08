Hoeveel werd er in jouw gemeente geklaagd over geluidsoverlast sinds de uitbraak van corona?

Sinds de uitbraak van corona in Nederland en de daaropvolgende intelligente lockdown is er in veel gemeenten Overijssel meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft verzameld. In Overijssel is Enschede een uitschieter. Daar kwamen 1.304 meldingen van geluidsoverlast binnen van maart tot en met juli dit jaar. Dat is gemiddeld het hoogste aantal klachten per 10.000 inwoners.

In Enschede kwamen vorig jaar in dezelfde periode nog 761 klachten binnen van mensen die last hadden van te veel kabaal.

LocalFocus heeft gegevens verzameld over klachten over horeca, evenementen en overige klachten zoals burenoverlast en overlast op sraat.

Herriemeldingen

Landelijk kreeg de politie in januari en februari nog even veel meldingen binnen als in 2019. Vanaf maart ligt dit aantal steevast flink hoger. Vorige maand kwamen er bijna 20.000 'herriemeldingen' binnen. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, het jaar waarin de politie met deze telling begon.

Wie kijkt naar het aantal meldingen in Overijssel ziet dat het aantal meldingen in veel gemeenten flink hoger ligt de afgelopen coronamaanden. In IJsselland spant Ommen de kroon. Daar is het aantal meldingen dit jaar met maar liefst 126 procent toegenomen. Kwamen er tussen maart en juli van vorig jaar nog 34 klachten binnen, dit jaar waren dat er in dezelfde periode 77.

Losser is in Twente relatief gezien een uitschieter. In de periode maart tot en met juli van dit jaar kwamen er 108 meldingen binnen over geluidsoverlast. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 57. Het aantal meldingen in Losser is dus met 89,5 procent toegenomen.

Minder overlast

Niet in alle gemeenten in Overijssel is het kommer en kwel. Er zijn ook gemeenten waar het aantal klachten juist afnam. In Zwartewaterland kwamen er in de maanden maart tot en met juli 52 meldingen binnen over geluidsoverlast. Dat waren er een jaar eerder in dezelfde periode nog 69. Het aantal meldingen over overlast nam met bijna 25 procent af.

Wil jij weten hoe het zit met het aantal meldingen over geluidsoverlast in jouw gemeente. Kijk dan op onderstaande kaart.