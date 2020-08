Corona of niet, Overijsselse werkgroep stuurt belangrijke ziekenhuisapparatuur naar Tanzania

In de brandende zon werd vanochtend wederom een container ingepakt vanuit het ziekenhuis (ZGT) in Almelo om verscheept te worden richting Tanzania. Met ditmaal belangrijke dialyse-apparatuur, ziekenhuisbedden en meubilair voor de lokale scholen in Moshi en omgeving.

'Slechte situatie'

Die dialyse-apparatuur is volgens initiatiefnemer Salah Saïd hard nodig. "Per miljoen inwoners komen er zo'n duizend in aanmerking voor dialyse. In Moshi kunnen echter maar honderd patiënten gebruik maken van dialyse-apparaten. Met het opzetten van een dialyse-afdeling en het verschepen van deze apparatuur kunnen we de andere 900 patiënten helpen."

Hopelijk kunnen we in 2021 zelf weer naar Tanzania Salah Saïd

Ook het schoolmeubilair zal met gejuich worden binnengehaald. "De situatie daar in de scholen is erg slecht. Ze hebben daar vooral behoefte aan goede tafels en stoelen. Gelukkig konden we die vanuit ZGT opsturen."

De slechte situatie in de scholen in Moshi en omgeving (Foto: RTV Oost)

Vertraging

Dat ondanks de coronacrisis 'gewoon' een container verstuurd kan worden, betekent niet dat het project vlekkeloos verloopt. "Helaas hebben we flinke vertraging door het virus. Eigenlijk zouden we afgelopen voorjaar al naar Afrika vliegen, dat hebben we moeten uitstellen tot oktober. Nu blijkt dat die datum ook niet haalbaar is. We zetten dan nu ook in op het voorjaar van 2021", vervolgt Saïd. "Maar we hebben het natuurlijk niet zelf in de hand..."

Volgend jaar moet dan het lokale personeel opgeleid worden en moet de bouw daadwerkelijk starten. "Het is natuurlijk super dat we deze apparatuur op kunnen sturen, maar het ziekenhuispersoneel moet er ook goed mee om kunnen gaan. We zullen ze daarom voorlopig met beeldbellen trainen en volgend jaar op locatie in Tanzania."

Hart voor Tanzania

