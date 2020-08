Terwijl honderden boeren het veldje ombouwen tot een soort festivalterrein, proberen ambtenaren te begrijpen wie er eigenlijk verantwoordelijk is; de gemeente, of de veiligheidsregio?

Twee dagen later zijn de partijen er uit. De gemeente is verantwoordelijk, omdat het evenement op het terrein van de gemeente plaatsvond. Probleem was dat burgemeester Sander Schelberg dit veel te laat te horen kreeg; de eerste trekkers stonden al op het veld toen hij gebeld werd. Al snel liep ook het verkeer rondom het plein vast.

'Prachtig plaatje'

"Het was een publieksvriendelijke actie, met een prachtig plaatje ten gevolg", zegt een gemeentewoordvoerder over de 'lichtactie' tijdens de bijeenkomst. "Een mooi ansichtkaartje voor Twente."

Massale trekkerbijeenkomst Hengelo was illegaal: onduidelijk of boeren worden vervolgd (Foto: News United / Jack Huygens)

Het is nu de vraag of de gemeente en de Veiligheidsregio Twente alsnog gaan optreden. "We gaan het sowieso evalueren", zegt een gemeentewoordvoerder. "We willen in ieder geval met de organisatie in gesprek."



De veiligheidsregio bespreekt in de loop van deze week of er een onderzoek komt naar het illegale evenement.



Illegale carmeeting

De bijeenkomst van vrijdag doet denken aan de carmeeting in Enschede, die vorige maand landelijk het nieuws haalde. Toen kwamen honderden auto's bijeen bij de ijsbaan in Enschede. 'Onverantwoord', stelden verschillende Twentse gemeenten naderhand.



Ook de politie liet duidelijk merken niet gediend te zijn van de actie. Zo kreeg de organisator thuis bezoek van politieagenten, die hem erop aanspraken. Alle partijen waren het over één ding eens: dergelijke evenementen mogen niet doorgaan zonder vergunning.