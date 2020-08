CoronaMelder in de grensregio: wat als een buitenlander besmet blijkt?

In Duitsland hebben ze de 'Corona-Warn'-app al een week of negen. Maar die app werkt nog niet samen met de Nederlandse app. Dus als je op bijvoorbeeld de camping in Hardenberg of de markt in Enschede in contact bent gekomen met een Duitser die later corona blijkt te hebben, krijg je daar nog geen melding van.

Samenwerking tussen apps

Maar daar komt verandering in, vertelt appbouwer Ivo Jansch. "We werken met andere landen samen aan uitwisseling tussen de apps. Als je iemand uit Duitsland hebt ontmoet, die hier op vakantie is en later positief getest blijkt, krijg je daar straks een melding van."

Voor die uitwisseling kun je de Nederlandse app blijven gebruiken. "Als je zelf naar het buitenland gaat, hoef je dus niet de Duitse of Italiaanse app te installeren, je krijgt een waarschuwing in je eigen app", vertelt Jansch.

Open source

De corona-app in Duitsland is, net als in Nederland, ontwikkeld via de zogenoemde 'open source'-aanpak. "Dat betekent dat je bij elkaar kunt afkijken en snel de apps op elkaar kunt afstemmen", zegt Jansch. Per wanneer de uitwisseling tussen de apps gereed is, is nog niet bekend.

De GGD Twente hoopt dat zoveel mogelijk mensen de CoronaMelder installeren. "De app is een goede aanvulling op het bron- en contactonderzoek":