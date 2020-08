Jubileumboek 100 jaar Noordik vol bekende oud-leerlingen

Radio DJ Michiel Veenstra ging er naar school en ook politica Sabine Uitslag. Maar de bekendste leerling van Het Noordik in Almelo was misschien wel Willem Wilmink. Die ging in Almelo naar school omdat dat in zijn woonplaats Enschede niet zo goed ging.

Het Noordik, begonnen als Christelijk Lyceum Almelo (CLA) en sinds 1995 met andere scholen samengegaan onder de naam Het Noordik, bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zou natuurlijk uitgebreid gevierd worden, maar door corona kon dat allemaal niet doorgaan. Wel kwam er een jubileumboek met interviews over de school met oud-leerlingen en oud-leraren.

Geen commentaar

Eén van de eerste exemplaren ging naar burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo: "Ja, ik zat daar ook op school. Dat was in de jaren tachtig, de jaren van maatschappijkritiek." Tijdens de presentatie van het jubileumboek stond Gerritsen in de buurt van zijn oud-conrector Nogarede: "Of ik vaak bij hem moest komen? Haha, normaal geef ik altijd antwoord, maar nu zeg ik een keer 'geen commentaar'!"

De heer Nogarede is inmiddels 96 jaar oud: "Het was altijd een bijzondere school met heel bewuste leraren en leerlingen." Nogarede is al lopend met stok op weg naar huis na de presentatie in het stadhuis van Almelo: "Ik ga eerst de krant lezen en daarna begin ik aan dit boek."

Niet laten verstoffen

Herman Koppelman is één van de drie schrijvers: "Er zou een reünie komen en nog ook andere feestelijkheden, maar door coronamaatregelen kan dat nu niet meer doorgaan. Maar het jubileumboek was al zo'n beetje klaar en we vonden het zonde om het te laten verstoffen."

Het boek is een initiatief van de stichting vrienden van het CLA en is voor 15 euro te koop via de website van deze stichting.