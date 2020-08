Voormalig Go Ahead Eagles-trainer Henk Wullems (84) overleden

Voormalig trainer van Go Ahead Eagles Henk Wullems is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1983 en 1986 de oefenmeester van de Deventer club.

Go Ahead deed in die periode mee in de middenmoot van de Eredivisie. Wullems was verder onder meer trainer bij Willem II, NAC, Vitesse, AZ. In het buitenland was hij coach in Saudi-Arabië en Indonesië. Daar werd hij ook bondscoach. In 1973 won hij met NAC de KNVB Beker.