Drie jaar lang liet Thomas (11) zijn haar groeien en vandaag doneert hij het: "Heel erg wennen"

Al drie jaar lang spaart Thomas zijn haren op en nu zijn ze eindelijk dertig centimeter lang. Lang genoeg om te kunnen doneren. "Mijn oma is overleden aan kanker en mijn oom heeft kanker gehad. Dat vond ik erg zwaar en zij verloren hun haar."

Kapper Laurent heeft Thomas' haar in vier stukken verdeeld, Thomas wacht in spanning af (Foto: RTV Oost)

Thomas wist dat er van de gedoneerde lokken haarstukjes worden gemaakt. "Dat doen ze ook voor kinderen, dus toen was ik er al mee bezig", vertelt hij.

Pesterijen en plagerijen

Toch zijn de afgelopen drie jaar niet altijd makkelijk voor hem geweest, want mensen zagen hem geregeld aan voor een meisje. "Dat is niet fijn, maar meestal keerde ik de rug toe naar die mensen en ging ik er thuis over praten met mijn ouders."

Terwijl kapper Laurent de schaar in Thomas' haar zet, staat zijn vader Wilbert trots toe te kijken. "We gingen een avontuur aan en ik wist niet of 'ie het wel vol ging houden. Vooral door alle ontberingen die hij heeft doorstaan, zoals pesterijen en plagerijen. We zijn enorm trots dat hij het heeft volgehouden."

Wilbert heeft van dichtbij meegemaakt hoe Thomas werd behandeld door buitenstaanders. "Hij is wel eens aangezien voor een meisje en als hij dan naar het jongenstoilet ging, werd hij daar op aangesproken. Zulke dingen hebben wij allemaal mee moeten maken."

Mooi, stoer en kort

Thomas' nieuwe kapsel is weer net als drie jaar geleden: 'mooi, stoer en kort'. "Je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan om het vol te kunnen houden. Het geeft wel enorm veel waardering. Zijn haren worden opgestuurd en andere kinderen kunnen daar weer profijt van hebben", aldus vader Wilbert.

De elfjarige uit Wierden wil niet andere jongens oproepen om hetzelfde te doen. Dat moet iedereen zelf weten. Maar volgens zijn vader is hij wel een inspiratiebron. "Misschien zeggen andere jongens nu ook wel dat ze dit willen doen. Voor meiden is het echt al heel normaal, maar voor jongens is het nog wel bijzonder."

Thomas hoopt vooral op meer begrip. Begrip voor jongens met lang haar. "Dat mensen inzien waarom ik dit heb gedaan en wat het voor anderen kan betekenen."