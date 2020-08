Gehandicapt hondje Misty beleeft ultieme fietsvakantie in Overijssel

Ze heeft maar een half rechter voorpootje en zit in deze hitte dik in haar vacht. Toch geniet Misty met volle teugen in de fietsmand achterop bij Jolanda Kragt uit Oldebroek. Ze rijden iedere dag een kleine honderd kilometer. "De IJsseldelta is prachtig en Misty is mooi rustig."

Samen met Henk Schoonhoven vormen Jolanda en Misty een bijzonder trio op fietsvakantie in Overijssel. Twee zwetende doortrappers in strakke fietspakjes voorop, Misty met de wind in de wapperende grijze haardos op de bagagedrager. "Ze heet Misty omdat ze een deel van haar rechter voorpootje mist. Al vanaf de geboorte", zegt Schoonhoven.

Hond gewenst?

Het hondje, een Maltezer, geeft geen kick als Jolanda en Henk snelheid maken op de Overijsselse dreven. "Zolang ze mee mag, vindt ze alles goed", aldus Jolanda. "Maar we moeten wel rekening met haar houden. We vragen vooraf altijd of de hond wel gewenst is."

Dat gebeurt bijvoorbeeld op de plekken waar het fietsende trio overnacht. Eerder deze week in Kampen, afgelopen nacht in Oene en de komende nacht in Schalkhaar. "We merken dat het in deze coronatijd veel drukker is met fietsers. We moeten daardoor veel beter plannen waar we slapen. Want het is overal vol. Als we straks ergens aankomen, bellen we meteen om voor de volgende dag een plek te regelen."

Henk, Jolanda en Misty rijden vandaag met een boog vanuit Oene, via Holten naar Schalkhaar. Morgen gaat de tocht weer richting Kampen.