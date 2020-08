Voor het eerst oehoe-uiltjes geboren op Sallandse Heuvelrug: "Dit is écht bijzonder!"

"Het is bewijs dat het gezamenlijke natuurbeheer op de Sallandse Heuvelrug ook echt werkt. Want een wild dier heeft op eigen kracht de heuvelrug bereikt om zich voort te planten", aldus Ruben Vermeer, boswachter ecologie van Natuurmonumenten.

Ruben Vermeer ontdekte de eerste tekenen van de aanwezigheid van de grootste uil van Nederland al in februari. Na een bezoek in de schemering hoorde hij de onmiskenbare 'oe – hoe' roep. Gedurende het voorjaar hebben de oehoes een rustig plekje gezocht om een nest te bouwen, eieren te leggen en die uit te broeden. "Waar het paar en de jongen nu zijn weten we niet precies. Dat is ook logisch, want ze gaan steeds op zoek naar de plek met het meeste voedsel", zegt Vermeer.

Voedsel

Rondom de plek waar het nest zat, zijn prooiresten gevonden van houtduif, zwarte kraai, wilde eend en groene specht. Vooral de langzaam vliegende vogels zijn een makkelijke prooi. "Maar we vonden ook een bruine rat. Die is buiten de Sallandse Heuvelrug gevangen. Hiermee is bevestigd dat ze flinke afstanden afleggen voor hun maaltijd."

Blijf op de paden

Natuurmonumenten vraagt bezoekers zich te houden aan de toegangsregels. Met name 'toegang van zonsopgang tot zonsondergang', 'blijf op de paden' en 'honden aan de lijn'. "De oehoe zoekt die rustige bossen op om te rusten", aldus Vermeer.