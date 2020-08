OM: veroorzaker ongeluk Veldhoek niet enige schuldige, weg was onduidelijk

Een motorrijder uit Raalte hield twee jaar geleden blijvend hersenletsel over aan een frontale botsing in het Zwolse buurtschap Veldhoek. Toch ligt de schuld niet alleen bij de veroorzaker, maar ook bij de wegbeheerder.

"We moeten er rekening mee houden dat de inrichting van de weg erg onduidelijk was", aldus de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Zwolle. Ze eiste een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur tegen een 43-jarige koerier uit Oldenbroek.

Onoverzichtelijke bocht

De koerier reed in de vroege uren van 19 juni 2018 met zijn bestelbus over de Helmhorstweg in Veldhoek. In een onoverzichtelijke bocht kon hij een 58-jarige man uit Raalte, die op zijn motorfiets uit de tegenovergestelde richting kwam, niet ontwijken. De motorrijder klapte met volle vaart op de bestuurderskant van de bestelbus en raakte zwaargewond.

"Ik heb er geen schuld aan", zegt de koerier dinsdagmorgen tegen de rechters in Zwolle. De man kon lastig begrijpen waarom hij voor de rechter moest verschijnen en nam, in de volle overtuiging dat hij niets fout deed, geen advocaat mee voor bijstand. Hij zei dat hij die ochtend voorzichtig reed over de smalle Helmhorstweg.

Allerlaatste moment

Volgens de koerier was de bocht zo onoverzichtelijk, dat hij wat meer naar het midden stuurde om beter zicht te hebben, niet alleen voor tegemoetkomend verkeer, maar ook voor eventuele wandelaars die aan zijn rechterkant konden lopen. De motorrijder zag hij pas op het allerlaatste moment. Toen was het al te laat.

De verkeersongevallendienst van de politie constateerde dat de sporen overeen komen met het verhaal van 43-jarige. Dat hij inderdaad wat meer naar het midden van de weg reed en niet harder dan de toegestane snelheid van zestig kilometer. Hoe hard het slachtoffer reed, is niet bekend, de man bleek niet meer in staat om een verklaring af te leggen.

Moeilijk gesprek

De familie van de motorrijder sprak recent nog met de 43-jarige koerier en zijn echtgenote. Het was een moeilijk gesprek, de ernst van het letsel was niet bekend bij de koerier. De familie van de motorrijder neemt hem niets kwalijk, aldus de koerier. "Zijn vrouw zei al; ik weet niet hoe hard mijn man die bocht is ingegaan."

De koerier is wel erg boos dat hij meer dan twee jaar heeft moeten wachten voordat hij vernam dat hij voor de rechter moest verschijnen. Ook de familie van het slachtoffer wist dat niet, aldus de man. "Schofterig hoe er mee om is gegaan, dat die mensen zo lang hebben moeten wachten!"

Tachtig centimeter

Volgens de officier van justitie, die aangaf de ongevalsplek goed te kennen, was er maar tachtig centimeter weg over voor tegemoetkomend verkeerd. Te weinig. Ze wees er op dat er inmiddels snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen op de ongevalsplek. Dat laatste geeft volgens haar aan dat er wel wat mis was.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.