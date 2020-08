Rutte: "Organiseer voorlopig geen feestjes of bijeenkomsten thuis"

Organiseer thuis voorlopig geen feestjes of bijeenkomsten. De dringende oproep deed premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Mensen mogen thuis maximaal zes gasten ontvangen. Dit geldt binnen, op het balkon en in de tuin.

"Het gaat niet goed met de ontwikkelingen van het coronavirus", begon Rutte de persconferentie. De grootste verspreiding vindt plaats tijdens feestjes in de privésfeer, aldus Rutte. "We snappen dat dit niet fijn is, maar lieve broodjes worden niet gebakken."

De feestjes en bijeenkomsten kunnen volgens het kabinet beter georganiseerd worden in de horeca. "Daar kunnen de regels, zoals het anderhalve meter afstand houden, beter worden nageleefd", stelde Rutte.

Thuiswerken

Ook deed Rutte nogmaals de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en te blijven werken. Er gingen her en der geruchten dat dit advies per 1 september zou aflopen. "De cijfers geven daar geen ruimte voor", constateerde Rutte.

Tien dagen quarantaine

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vertelde dat de quarantainetijd van besmette mensen van veertien dagen teruggaat naar tien dagen. Uit onderzoek is gebleken dat dit korter mogelijk is.

Scholen

Er is ook gekeken naar het opengaan van de scholen. Kinderen die ziek zijn moeten thuisblijven. Hetzelfde geldt voor kinderen bij wie in het gezin iemand positief is getest.

App

Minister De Jonge zei tijdens de persconferentie nog dat hij hoopt dan de Tweede Kamer snel de wetgeving voor de invoering van de corona app behandelt, zodat die per 1 september kan worden ingevoerd. Dat is belangrijk volgens de minister, omdat er regionaal grote verschillen zitten in het aantal besmettingen.

Momenteel hebben ruim 431.000 mensen de app gedownload. De app wordt nu getest door de gezondheidsdiensten in de regio's Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid.

Regionale maatregelen

Later op de avond was er in Amsterdam een persconferentie met aanvullende regionale maatregelen. "Op korte termijn scherpen wij het toezicht op de horeca en zalencentra aan. Na een waarschuwing kan er gesloten worden en bij excessen onmiddellijk." De sluiting van een horecapand kan vier weken duren. Ook komt er een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan honderd mensen.

Volgens Rutte kunnen regionaal extra maatregelen genomen worden, mocht hier aanleiding toe zijn.