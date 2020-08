Genemuiden langs GA Kampen, net geen dubbele cijfers HHC en DETO verrast Excelsior'31

Genemuiden langs GA Kampen

Hoofdklasser Genemuiden won op eigen veld van eersteklasser Go Ahead Kampen. Al na drie minuten was het raak en zette Kees Tol de gasten op voorsprong. Na een kwartier zorgde Rens van Benthem voor de gelijkmaker vanaf de strafschopstip en kort daarna zette Omar Kavak Genemuiden voor het eerst op voorsprong uit een fraaie vrije trap. Die 2-1 was ook de ruststand in Genemuiden. Kort na de pauze maakte Sijmon Eenkhoorn de derde voor de thuisploeg. Kort voor het einde maakte Tol zijn tweede van de avond, maar verder kwam de ploeg uit Kampen niet. Sterker nog, Brian Snijder zorgde nog voor de 4-2.

Net geen dubbele cijfers HHC

HHC Hardenberg had een simpele avond bij de beloften van FC Twente. Bij rust was het al 1-4 op het Trainingscentrum in Hengelo. De treffers van de ploeg uit Hardenberg kwamen van Steff Kaptein (2), Kevin Görtz en Rick Hemmink. Na de pauze gingen het scoren door voor de oranjehemden. Matthijs Hardijk (2), Rutger Etten, Hemmink en Rob van der Leij maakten er 1-9 van. Laatstgenoemde had kunnen zorgen voor dubbele cijfers, maar miste een strafschop.

DETO verrast Excelsior'31

Hoofdklasser DETO wist verrassend te winnen van Excelsior'31 uit de 3e divisie. In de eerste helft waren er kansen aan beide kanten, maar gescoord werd er niet. Na een uur gebeurde dat wel. Kevin Aman bracht DETO op voorsprong. Excelsior ging op zoek naar de gelijkmaker, kreeg daar ook enkele kansen op, maar vond hem niet en dus ging het voor de tweede keer in de voorbereiding onderuit. DETO boekte de tweede zege. Het verloor één duel.

Gelijkspel voor HSC'21

Derde divisionist HSC'21 speelde op eigen veld gelijk tegen hoofdklasser Silvolde. Bij rust was de score gelijk verdeeld: 1-1. Mike Severs zette de gasten vijf minuten voor de pauze op voorsprong, maar nog voor rust werd het gelijk door Tom ter Hogt. Na de pauze waren er voor beide ploegen kansen in een leuke wedstrijd, maar tot scoren kwamen ze niet meer.

De basiself van HSC'21 (foto: HSC'21)

Berkum onderuit tegen Buitenpost

Het Zwolse Berkum leed tegen mede-hoofdklasser Buitenpost de eerste nederlaag van de voorbereiding. In de eerste helft scoorde Ricky Weening twee keer voor de ploeg uit Friesland. Een kwartier voor het einde kwam Berkum terug in de wedstrijd, maar kort voor het einde werd het 1-3 en ging de zege naar Buitenpost.