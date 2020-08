Tientallen gasten krijgen mail na besmetting bij Oldenzaals café: "Kan iedereen overkomen"

Het is het nieuws dat je als café-eigenaar niet wilt krijgen: een bezoeker die in jouw etablissement rondloopt met het coronavirus onder de leden. "Ja, shit. Dat dacht ik zeker. Maar het kan iedereen overkomen", vertelt Roy de Munck Mortier van het Oldenzaalse café De Bestemming. Hij moest vanavond 55 gasten mailen dat ze mogelijk contact hebben gehad met een bezoeker die besmet is met corona.

Afgelopen vrijdag was de bezoeker in het café aan de Marktstraat. Vandaag bleek uit een test bij de GGD dat deze persoon inderdaad positief testte op corona. Rond zes uur werd De Munck Mortier gebeld door de GGD. "We hebben het café direct dicht gedaan. Het belangrijkste is nu dat we de gasten zo snel mogelijk op de hoogte brengen."

Instructies GGD

De eigenaar had rond tien uur de helft van zijn bezoekers op de hoogte gebracht. Ondertussen ging het nieuws als een lopend vuurtje rond. "Ik krijg allemaal appjes van verontruste mensen. Ik heb niet eens de tijd om ze allemaal te beantwoorden." De bezoekers moesten hun gegevens achterlaten, waardoor in theorie iedereen gewaarschuwd kan worden. "Maar niet alle gegevens zijn even goed leesbaar." Het café gaat daarom ook op social media nog een bericht plaatsen.

In de mail die hij van de GGD doorstuurt naar zijn gasten, staan de standaardinstructies in het geval van een besmetting. "Als er klachten zijn, moet je je melden bij de GGD. De normale coronamaatregelen zeg maar", aldus De Munck Mortier. Over in quarantaine gaan, wordt niet gesproken.

Testen

De Bestemming blijft dicht totdat al zijn medewerkers en hijzelf ook getest zijn. "Dat gaan we morgen maar proberen te regelen. Als het veilig is, gaan we natuurlijk weer open."