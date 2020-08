Grammofoonmuseum Nieuwleusen wil verhuizen naar oude gemeentehuis

Honderden grammofoonspelers en andere geluidsdragers staan te pronken in het museum onder het huis van de hoogbejaarde Jelle Bos, oprichter en eigenaar van het grammofoonmuseum in Nieuwleusen. Maar vanwege zijn hoge leeftijd wil hij stoppen. De zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de unieke collectie is gestart, met het oude gemeentehuis als favoriete optie.

"Ik ben 81 jaar, aan alle mooie dingen komt een eind. Ik wil mijn kinderen niet opzadelen met mijn collectie en een museum in een woonhuis als ik plotseling kom te overlijden. Het zou mooi zijn als ik dit bij leven en welzijn nog kan regelen." Jelle Bos laat vol trots de geluidsdragers uit 1880 en recenter jaren zien die hij in een ruime kelder in vitrines heeft staan. Ze doen het ook, oude muziek uit de grammofoonspelers.

Als jongen van twintig kocht Bos zijn eerste grammofoon, vanaf zijn veertigste ging hij serieus verzamelen. Resultaat: zeker zeshonderd unieke exemplaren en eigenlijk te weinig ruimte om alles tentoon te stellen.

Nieuwe locatie of veiling

Stichting Het Grammofoonmuseum hoopt dat de collectie van Bos een plekje vindt in het nu leegstaande oude gemeentehuis in Nieuwleusen. Gerard Oortwijn van de stichting: "Dit is een zeldzame collectie. Er zijn kostbare grammofoonspelers bij, maar ook hele kleine zoals een exemplaar ooit door een chocoladefabrikant uitgegeven. Ik denk dat dit een unieke collectie is voor Nederland en misschien wel Europa. Deze verzameling mogen wij niet verloren laten gaan. Want als wij geen nieuwe plek vinden, dan worden de geluidsdragers en grammofoonspelers geveild."

't Olde Gemientehuus

Het oude monumentale gemeentehuis in Nieuwleusen is volgens het museum de ideale plek voor de collectie. Oortwijn legt uit dat de ligging perfect is. Schuin tegenover het museum Palthehof en vlakbij horeca, zodat mensen een kop koffie kunnen drinken. De uitstraling van het pand is goed en de oude raadzaal kan, ook als het museum er zit, gebruikt worden als trouwlocatie. "We kunnen er zo intrekken, vitrines maken en misschien wat toonzalen verbouwen. Als het moet gaan we zo al over."

"Wij hebben gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur van Dalfsen en een voorstel gedaan. Uiteraard gaat het om geld, de dagelijkse exploitatie van het museum kunnen wij met de kaartverkoop wel bolwerken. De aanschaf en het onderhoud van het pand is een andere zaak. Ik ga niet in op de kosten, maar wij denken een goed voorstel te hebben. We hebben alle politieke partijen aangeschreven om met ons in gesprek te gaan. Want het zou jammer zijn voor het dorp als het museum verdwijnt en ja, ook wel voor onszelf."