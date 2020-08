Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: "We gaan niet achter elke voordeur staan"

De Veiligheidsregio IJsselland zal niet achter elke voordeur controleren of iedereen zich wel aan de coronaregels houdt. Dat heeft voorzitter Peter Snijders van de veiligheidsregio vanmorgen gezegd in een reactie op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Rutte gaf in die persconferentie aan dat het grootste risico op besmetting op dit moment achter de voordeur ligt.

De premier riep daarom dringend op om thuis voorlopig geen feestjes of bijeenkomsten te organiseren. En als er dan al mensen op bezoek komen dit aantal te beperken tot maximaal zes personen. Dat is lastig om te controleren, erkent Snijders.

"Kijk we gaan in principe niet achter elke voordeur staan. Dat is niet de bedoeling. Maar daar waar excessen zijn, waar klachten komen van buren. Waar je ziet dat het echt uit de hand loopt, daar wordt nu ook opgetreden en daar werd ook al opgetreden. "

Veel mensen thuis besmet

Snijders wijst er op dat het vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf is. "Daar hechten wij ook heel erg aan. Ik wil de dringende oproep van de premier vooral ondersteunen, want het is echt nodig. Het is duidelijk geworden dat heel veel besmettingen ontstaan in de thuissituaties."

Snijders vraagt mensen om feestjes die op de agenda staan toch zoveel mogelijk uit te stellen omdat vaak blijkt dat gasten zich aan het begin van het feest nog wel aan de regels houden, maar uiteindelijk niet meer omdat ze toch bij elkaar willen zijn.

Weer nu nog goed

"We zijn in IJsselland tevreden hoe de horeca zich houdt aan de maatregelen. We hebben nu nog wel mooi weer. Heel veel gebeurt nog buiten en dat is ook één van de zorgen die we hebben. Als het weer straks omslaat, moeten mensen weer naar binnen en dat is ook reden om nu waakzaam te zijn."

Snijders is tevreden over de manier waarop in zijn veiligheidsregio het bron- en contactonderzoek gaat. "Het is van het grootste belang dat mensen met klachten thuis blijven en zich laten testen. Er is voldoende capaciteit. Voldoende mensen laten zich testen. We hebben een aantal kleine uitbraken gehad maar we zijn in staat gebleken om met de inwoners te voorkomen dat het groter werd. Die systematiek werkt en het is belangrijk om dat vast te houden."