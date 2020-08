Geen nieuw wereldrecord marathonlopen voor Arenda uit Nijverdal

Het record op de marathon staat op 3 uur en vijftien minuten, haar doel was om daar vijf minuten van af te snoepen. Het record op de 50 kilometer staat op 3 uur en 51 minuten, dit record wilde ze op 3 uur en 45 minuten zetten.

MS fonds

Met haar recordpoging steunt ze het MS-fonds. "Omdat een goede vriend van mij MS heeft, en die wil ik heel graag steunen", zegt Arenda. Inmiddels heeft ze met haar actie al bijna 900 euro opgehaald.

Arenda begon vanochtend om negen uur met haar poging. Ze moest gemiddeld elke kilometer binnen 4 minuten en 30 seconden lopen, maar dat lukte helaas niet. Uiteindelijk is ze na de halve marathon gestopt en heeft Arenda geen nieuw record neergezet.

Loopband toch echt anders dan buiten

"Het ging vanaf het begin best hard en na tien kilometer kreeg ik al een steek. Toen heb ik even wat langzamer gelopen. Maar dan loop je achter de feiten aan en heb je het gevoel dat je de hele tijd iets moet inhalen. Het ging best hard. Ik ben een ultraloopster dus eerst dacht ik nog dat ik er in moest komen", zegt een teleurgestelde Arenda.

Het blijkt dat op een loopband lopen toch echt iets anders is. "Normaal loop je buiten en heb je letterlijk een finish in zicht. Je loopt ook met anderen mee in hetzelfde ritme. Daarnaast is de ruimte op de loopband beperkt en ook dat bepaalt voor een groot deel je ritme", zegt Arenda.

Wereldrecordpoging op de loopband door Arenda Könnecke uit Nijverdal (Foto: RTV Oost)

Oranje

Of er nog en poging komt weet ze nog niet. "Op de loopband dacht ik nog: waar ben ik aan begonnen? Maar er beginnen straks weer wedstrijden. Ik heb me al ingeschreven voor de zes-uursloop van Deventer.

Volgend jaar wil Arenda meedoen aan het WK 100 kilometer, dat dit jaar niet door kon gaan. "Ik wil heel graag nog eens in het oranje een wedstrijd lopen, dat is wel een doel."

Haar recordpoging was live te volgen via deze livestream.