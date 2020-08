Van privacy tot stroomverbruik: antwoorden op al je vragen over de CoronaMelder

1. Waarom ondersteunt de melder oudere telefoons niet?

De CoronaMelder werkt op smartphones met versies vanaf iOS 13.5 en Android 6.0. De gebruikte techniek voor de bluetoothsleutels wordt namelijk pas vanaf deze versie ondersteund (en niet bij eerdere versies).

2. Moet iedereen de app installeren, wil het functioneel zijn?

Nee, als maar tien tot vijftien procent van de Nederlanders de nieuwe corona-app installeert, heeft dat al effect om het coronavirus in te dammen. Als zestig procent van de Nederlanders de applicatie zou installeren, zou de app alleen voldoende zijn om de pandemie onder controle te krijgen.

3. Waarom wordt er getest met de app in Overijssel, Drenthe en delen van Gelderland?

Dat is omdat de eerste tests hebben plaatsgevonden in de regio Twente. Het oorspronkelijke idee was om de test uit te breiden naar de regio Rotterdam-Rijnmond. Maar omdat in die regio het aantal besmettingen fors is toegenomen, heeft de GGD daar gevraagd om de app elders te testen. Om toch in een gebied met een vergelijkbaar te verwachten aantal besmettingen te testen, is gekozen voor deze regio’s.

4. Toch is de app al overal in Nederland te downloaden.

Dat klopt, maar in de niet-testregio's is er vanuit de app nog geen ondersteuning van de GGD, voor bijvoorbeeld het aanvragen van een coronatest of bron- en contactonderzoek.

5. Waarom hoef je geen persoonsgegevens in te vullen?

Dat is om de privacy van mensen te waarborgen. Je bent een code met heel veel cijfers. Die codes worden met elkaar uitgewisseld, maar die codes weten niet waar ze zijn en wie ze zijn.

6. Kan je je eigen persoonlijke code zien?

Nee, die codes zijn niet zichtbaar, omdat ze daarmee herleidbaar zouden kunnen zijn naar personen.

7. Waarom is de koppeling met de GGD nodig?

Om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de app, door bijvoorbeeld zelf aan te geven dat ze besmet zijn (terwijl ze dat niet zijn). Dat kan natuurlijk voor paniek zorgen en dat wil de GGD voorkomen.

8. Hoe kan ik zien dat er een besmettingsgeval is?

Je krijgt hiervoor een notificatie op je scherm, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Whatsapp-bericht.

9. Zodra je een melding krijgt van de app, dat je in de omgeving bent geweest van een besmet iemand, krijg je dan de datum en locatie door wanneer je bij deze persoon in de buurt was?

Je krijgt alleen de datum door. Niet wie de persoon was en waar en wanneer je bij deze persoon in de buurt was.

10. Waarom kan ik, als ik een test wil aanvragen, alleen bellen en niet direct via de app een aanvraag doen?

In deze versie voor de praktijktest is dit nog niet opgenomen. In de update die volgt bij de landelijke uitrol, is deze mogelijkheid wel aanwezig.

11. Hoeveel stroom verbruikt de app? Kan ik mijn normale gebruiksduur halen?

De app maakt gebruik van Bluetooth Low Energy (lage-energie bluetooth). Dit is een speciale vorm van Bluetooth die weinig stroom verbruikt. Hoeveel procent dit precies van je telefoonbatterij vraagt, verschilt per telefoon.



12. Waarom wordt het IP-adres, herleidbaar tot de individu, los opgeslagen?

"De IP-adressen worden kort opgeslagen om digitale aanvallen vanaf specifieke adressen te kunnen detecteren en afweren. De backend (een deel van het programma dat onzichtbaar is voor de gebruiker, red.) krijgt de IP-adressen niet, omdat deze niet nodig zijn voor de werking.

13. Als ik in Nederland besmet wordt door een buitenlander die hier op vakantie is, krijg ik dan ook een melding?

Nee, andere Europese apps zijn nog niet gekoppeld aan de Nederlandse app. Dus als je op bijvoorbeeld de camping in Hardenberg of de markt in Enschede in contact bent gekomen met een Duitser die later corona blijkt te hebben, krijg je daar nog geen melding van. Maar er wordt aan gewerkt om de apps wel met elkaar te laten functioneren.

14. Wanneer wordt de app gekoppeld met corona-apps in andere Europese landen, zoals Duitsland en Italië?

Half september wordt er op Europees niveau getest. Op basis van de uitkomsten van de test, zal bepaald worden wanneer de koppeling plaatsvindt.



15. Wat heeft het ontwikkelen van deze app in Nederland tot nu toe gekost?

De kosten voor de ontwikkeling van de CoronaMelder-app bedragen ongeveer vijf miljoen euro. Er hebben ongeveer vijftig mensen aan de app gewerkt, vanuit zowel de Rijksoverheid als externe veiligheidsexperts. De bouw van de app heeft ongeveer vier maanden in beslag genomen.