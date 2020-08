Verschillende junks wijzen de Zwolse 'Moon' aan als dealer, maar is hij dat wel?

Het is een komen en gaan van junks bij het drugshol aan de De Keijzerstraat in de Zwolse wijk Wipstrik, ziet de politie afgelopen voorjaar. Verschillende afnemers van drugs worden bevraagd over hun aankoop en in mei gaat de recherche over tot een aanhouding. 'Moon' wordt opgepakt en voor de rechter gebracht als dealer. Maar is hij dat wel?

De recherche observeert het rijtjeshuis in de volkswijk in april en mei meerdere malen, na meldingen over drugsoverlast. Het observatieteam ziet verschillende bekende drugsgebruikers het huis binnengaan en korte tijd later weer verlaten. Ook Moon gaat geregeld het huis binnen. Hij heeft zelf een sleutel, al woont hij elders in de stad.

Tafel vol drugs

Verschillende kopers worden door de recherche ondervraagd. Ze vertellen dat ze cocaïne in het huis hebben gekocht. "De hele tafel lag vol met bolletjes", zegt één van hen. "In het huis woont dat Engelse vrouwtje, maar ik heb het van Moon gekocht", zegt een ander. Een derde gebruiker zegt dat hij er al acht maanden lang, wel drie keer per dag koopt.

Dat laatste is interessant, want dan kan het niet Moon zijn geweest die hem de drugs al maandenlang heeft verkocht. Moon is namelijk pas net anderhalve maand vrij uit de gevangenis. Hij heeft zeven maanden vastgezeten voor een drugsfeit. Overigens is het niet voor het eerst dat hij in de cel zat voor drugshandel. De afgelopen jaren heeft hij zeven keer voor zogenoemde opiumdelicten achter de tralies gezeten. "Daarom sta ik in dit onderzoek met 2-0 achter", zegt Moon zelf.

Drugsvoorraad achterlaten bij junks

Wat ook ontlastend zou kunnen zijn voor Moon, is dat hij begin mei elders in de stad werd aangehouden en niet in het drugshol aan De Keijzerstraat. In dat huis had de politie die dag ook een inval gedaan en trof er een flinke handelsvoorraad coke en heroïne aan. De drugsverslaafde bewoonster was er wel, maar Moon niet. "Wat voor drugsdealer ben je dan?", vraagt zijn advocaat zich hardop af. "Als je zo'n voorraad drugs achterlaat in een huis waar junks in en uit lopen?"

Volgens Moon is hij 'slechts' gebruiker. "Ik rook cocaïne, het is niet makkelijk om van die verslaving af te komen." Hij geeft toe dat hij geregeld in het drugshol te vinden was, maar volgens zijn raadsman is Moon niet de dealer. "Daar is ook geen bewijs voor, behalve wat verhalen van gebruikers en hoe betrouwbaar zijn die? Er zijn geen vingerafdrukken of dna van hem gevonden op de pakjes drugs, of de weegschalen in het huis."

Bewoonster

De advocaat van Moon vraagt zich hardop af of de drugsvoorraad niet van de bewoonster was. "Volgens een getuige staat die vrouw haar mannetje en laat ze niet over zich heen lopen." daarnaast stonden er op de telefoon van de bewoonster verschillende drugsgerelateerde berichten. "Ik vind dat Moon vrijgesproken moet worden."

Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. De officier gaat ervan uit dat de verhalen van de ondervraagde drugsafnemers kloppen. "En ook de bewoonster verklaart over Moon. "Ze zegt dat hij haar gebruikt en dat ze bang voor hem is. Volgens haar gebruikt Moon het huis om de verkoop van drugs voor te bereiden."

Jaar cel

Justitie neemt het Moon erg kwalijk dat hij al zo snel nadat hij vrij is gekomen, weer in zijn oude patroon is gevallen. "Met zijn telefoon die hij terug had gekregen van de politie, heeft hij oude contacten weer opgezocht", zegt de officier. Ze wil dat Moon een jaar lang de cel in gaat.

De rechtbank gaat de zaak bestuderen en doet over twee weken uitspraak.