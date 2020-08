Eerstejaarsstudenten UT maken kennis met elkaar, maar wel op anderhalve meter afstand

Het was even schakelen voor Sabine de Winter en haar commissiegenoten. In september 2019 begonnen ze met het programma voor de populaire introductieweek. Dat was afgelopen februari rond, maar kon een maand later alsnog de prullenbak in. "Niets was coronaproof."

Schone lei

Toch staat er een halfjaar later een gloednieuw programma waardoor 'kiddo's', zoals ouderejaars ze noemen, toch kunnen kennismaken met hun nieuwe stad en school. "We zijn met een schone lei begonnen en hebben een online programma opgezet dat we als basis konden gebruiken. Later hebben we daar fysieke activiteiten aan toegevoegd", aldus De Winter.

De introductie begon met een kennismaking, spelshow en festival. Allemaal online te volgen. Maar vandaag staan er verschillende rondleidingen op het programma. Voor het eerst ziet de organisatie de eerstejaars op de campus binnendruppelen. "We willen ze toch kennis laten maken met hun nieuwe leefomgeving."

Kiddo's

Op de campus zitten veel eerstejaarsstudenten in een kringetje op het gras. Op anderhalve meter met een blikje fris uit de goodiebag. Glazen bier zijn nergens te bekennen. "Dit is denk ik de allereerste keer dat introductieweek helemaal alcoholvrij is", vertelt De Winter.

"Ik ben blij dat er wel een fysiek gedeelte is, want ik hoorde eerst dat het misschien helemaal niet door zou gaan", aldus een eerstejaarsstudent Technische Geneeskunde. Een andere 'kiddo' sluit zich daar bij aan. "Er wordt wel veel geregeld om het voor ons zo leuk mogelijk te maken."

Ondanks de stress en alle beperkingen, is de Kick-In Commissie trots op wat er in korte tijd is neergezet. "We hebben de plannen heel vaak om moeten gooien, maar uiteindelijk staat er wel wat moois. Dus we hopen vooral dat studenten na deze week denken: 'Ik heb echt zin om hier te studeren, te wonen en het nieuwe leven hier op te pakken'."