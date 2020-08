Meer coronabesmettingen in Oldenzaal: voetballers van ZVV De Esch positief getest

Het aantal coronabesmettingen in Oldenzaal breidt zich uit. Nadat gisteren het Oldenzaalse café De Bestemming werd gesloten omdat er iemand die besmet is met corona in het café heeft rondgelopen, blijkt nu dat spelers van de selectie van ZVV De Esch positief zijn getest.

Voorzitter Tom Platvoet bevestigt dat er twee spelers besmet zijn en dat er een contactonderzoek loopt door de GGD Twente. "Eén van die twee jongens is ook in café De Bestemming geweest."

Hij heeft overleg met de GGD gevoerd en daaruit bleek dat de protocollen die de club heeft ingevoerd om besmettingen te voorkomen in orde zijn. "Daar zitten we heel strak in", aldus Platvoet. "De GGD heeft ook nog niet gereageerd op verdere stappen die we moeten nemen. We hebben niet te horen gekregen dat we de club helemaal moeten sluiten."

Een groot deel van de selectie zal zich laten testen op corona. Die test is vrijwillig, omdat zo'n test pas wordt afgenomen op het moment dat een persoon klachten heeft. "De spelers hebben het advies gekregen de situatie twee weken aan te kijken." Een advies dat iedereen krijgt die mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met corona.

Het bestuur heeft besloten het eerste elftal terug te trekken van een toernooi in Borne waaraan het zou meedoen. Om niet het risico te lopen om op welke manier dan ook de verspreiding van het virus te helpen.