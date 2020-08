Zwolse onderwereldoorlog: vermeend kopstuk blijft achter tralies

De groep waarvan Emin Y. volgens justitie de leider is, heeft het al geruime tijd aan de stok heeft met de concurrerende drugsbende Ali24/7. De ruzie heeft meerdere schietpartijen in de stad tot gevolg gehad.

Moordaanslag

Bij één van die schietpartijen, in oktober vorig jaar, was Emin zelf het doelwit. Dichtbij zijn huis zat hij met iemand in een busje. Vanuit een Renault Clio werden ze vervolgens beschoten. Emin raakte gewond, de ander niet. Bij die schietpartij zou Emin hebben teruggeschoten. In de onderzoeksperiode werd er nog vanuit gegaan dat het ook poging tot moord kon zijn, maar van voorbedachte rade is vooralsnog niets gebleken.

De mannen die volgens justitie in de Clio zaten, zitten ook vast. Het zijn vermeende leden van de groep 24/7, onder leiding van twee Afghaanse broers. Eén van die broers was de schutter, verklaarde de bestuurder van de Clio onlangs in de rechtbank. De bestuurder verklaarde ook de Clio in brand te hebben gestoken.

Bekende broers

Emin moet zich eind september voor het eerst in het openbaar bij de rechter verantwoorden. Datzelfde geldt voor één van zijn vermeende bendeleden, de Turkse Zwollenaar Ali Z. Die werd deze zomer opgepakt voor drugshandel en zit ook nog vast. Ali's broer werd kort daarvoor ook aangehouden, maar mag zijn eindproces in vrijheid afwachten.

Deze Turkse broers werden 'bekend' in Zwolle, toen ze in 2016 even buiten Zwolle werden beschoten vanuit een passerende auto. Volgens het OM zijn leden van de concurrerende groep verantwoordelijk voor die schietpartij. De moordaanslag in 2016 geldt als startpunt voor de grimmige onderwereldvete in de Hanzestad.