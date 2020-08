Zorgpersoneel voelt zich in de steek gelaten: 'Eerder was Den Haag nog vol lof over ons' (Foto: Getty Images / sasirin pamai)

Of hij ervan baalt dat er waarschijnlijk geen structurele loonsverhoging komt voor het zorgpersoneel? "Ja, daar baal ik van", zegt GGZ-zorgmedewerker Albert Pieters uit Deventer die al bijna dertig jaar in de zorg werkt. "Als ik naar mijn loonbriefje kijk, dan zie ik dat de zorg al heel erg is uitgekleed."

Door: Gerben Oost

Volgens het kabinet is er nu geen geld voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel, omdat dat geld nu nodig is voor de economie. Een gotspe, vinden vakbonden. Ook op social media regent het verontwaardigde reacties van mensen die in de zorg werken.

Den Haag snapt het niet

"Den Haag snapt gewoon niet wat er aan de hand is in de zorg in Nederland", zegt Albert Pieters. "Toen corona op zijn ergst was, toen was heel Nederland, inclusief Den Haag, vol lof over wat de zorgmedewerkers allemaal voor elkaar kregen. Het kabinet kwam zelfs met een eenmalige beloning van duizend euro. Nou, daar heb ik nog geen euro van gezien. En heel eerlijk gezegd moet ik nog maar zien of het gaat gebeuren. Er worden allerlei drempels opgeworpen. Nu mogen zorgorganisaties bijvoorbeeld zelf bepalen wie wel en wie niet."

Niet verstandig en onverantwoord

Minister-president Rutte zei vanmiddag in het debat in de Tweede Kamer dat mensen in de zorgsector de afgelopen jaren al aanzienlijk meer zijn gaan verdienen en ze krijgen er de komende jaren nog meer bij. Hij vindt een extra loonsverhoging daarbovenop, waar de oppositie op blijft aandringen 'niet verstandig en onverantwoord'. Door de coronacrisis is er ook geen ruimte, want er is veel geld nodig voor andere zaken, benadrukte hij.

Albert Pieters is het niet eens met wat de minister-president beweert. "Als ik alleen al kijk naar de onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de afgelopen tien jaar, dan hebben wij bij elke onderhandeling daarover daar fors op ingeleverd. Ik bekeek onlangs een aantal oude loonstrookjes. Als ik zie wat ik toen kreeg aan ORT en als ik zie wat ik nu nog krijg, dan is dat huilen met de pet op. Dat is echt drastisch naar beneden gegaan. Dan heb ik het niet over een paar tientjes. Ik doe dit werk niet om rijk te worden, maar op dit punt hebben wij gigantisch ingeleverd."

"Papiertjesfabriek"

Volgens Pieters is het loon niet het enige probleem waarmee de zorg kampt. "Ik noem Nederland altijd de Papiertjesfabriek. Iedereen moet hier een hbo-diploma hebben en dan komt alles goed. Nou, ik kan je zeggen dat het zo niet werkt. Ik heb de kennis in de zorg de afgelopen dertig jaar hollend achteruit zien gaan. Iedereen moet alles maar kunnen."

De wijze waarop het debat over de extra loonsverhoging wordt gevoerd, stelt Pieters niet gerust. "Bij het vorige debat liep de coalitie de Kamer uit om maar niet te hoeven stemmen. Dat vond ik echt schandalig. Het vertrouwen in de politiek als het hier over gaat, maar ook over de hele corona-aanpak, is heel laag."

Negatief gevoel

GGZ-zorgmedewerker Pieters houdt aan de hele gang van zaken in Den Haag een negatief gevoel over. "Het gevoel dat het nu tijd is om de hele boel plat te gooien. Ik vraag me ook af waar de komende tien tot vijftien jaar naartoe gaan. Volgens mij worden de tekorten in de zorg alleen maar groter. Bovendien gaan er in de periode heel veel mensen uit. Dan gaat heel veel kennis verloren."

Meer geld vergoedt volgend Pieters niet alles, maar het is wel belangrijk. "Ik ze dat de laatste jaren heel veel twintigers en dertigers kiezen voor ander werk. Een baan waar ze meer kunnen verdienen en meer vooruitzichten hebben dan in de zorg."