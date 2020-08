Heracles Almelo boekt oefenzege bij FC Emmen

Halverwege leidde Heracles al met 0-2. Eerst kopte Knoester raak uit een afgemeten hoekschop van Silvester van der Water en een minuut later al werd Emmen-doelman Stefan van der Lei opnieuw gepasseerd. Nu door Delano Burgzorg, op aangeven van Teun Bijleveld. Heracles trad aan zonder Janis Blaswich, Jeremy Cijntje, Sinan Bakis en Navajo Bakboord, die vanwege blessures aan de kant bleven.

Rustig begin

In het eerste kwart van de wedstrijd wisten beide ploegen nauwelijks kansen te creëren, maar na de drinkpauze halverwege de eerste helft werd het duel wat aantrekkelijker. Emmen-back Glenn Bijl ontsnapte aan de rechterkant, maar kreeg de bal tot twee keer toe niet langs doelman Michael Brouwer. In de nastoot was ook Marko Kolar niet trefzeker.

Knoester en Burgzorg trefzeker

Even later claimde Emmen een penalty vanwege hands van Robin Pröpper, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük oordeelde dat de Heraclied zijn hand voor zijn lichaam hield en liet daarom doorspelen. Vlak daarna vielen de beide treffers en was Heracles nog een paar keer gevaarlijk via schoten van Rai Vloet. Kort voor rust werd de ploeg van trainer Frank Wormuth weer wat teruggedrongen en kon Pröpper een inzet van Kolar nog net over zijn eigen doel werken.

Tweede oefenzege op rij

Na rust konden de bijna 500 toeschouwers alleen nog genieten van het mooie weer. Op het Drentse kunstgras gebeurde niets noemenswaardigs meer. In de slotseconde kreeg invaller Amissi nog een grote kans om er 0-3 van te maken, maar hij schoot over. Heracles won zaterdag ook van Go Ahead Eagles (2-0). De eerste twee oefenduels van de Almeloërs tegen FC Groningen en PEC Zwolle gingen beide met 1-0 verloren. Zondag is De Graafschap de volgende sparringspartner van Heracles.?