Scheidsrechters in quarantaine vanwege coronabesmetting

Drie scheidsrechters uit de regio Enschede zijn in quarantaine gegaan nadat bij een van hen corona is vastgesteld. De drie scheidsrechters leidden afgelopen zondagmiddag een toernooi van de Enschedese voetbalclub De Tubanters. Behalve de gastvereniging namen ook de clubs BSC Unisson uit Boekelo en SV Delden deel aan het toernooi. Er waren circa tweehonderd toeschouwers. Los van de drie scheidsrechters zijn geen verdere maatregelen voor voetballers en publiek nodig.

Nadat bij een van de scheidsrechters corona werd vastgesteld, hebben ook zijn twee collega's zich laten testen. Bij hen bleek niets aan de hand, zo kregen ze eerder vandaag te horen.

Voorzorgsmaatregelen

Het toernooi werd afgelopen zondagmiddag onder tropische omstandigheden gehouden, waardoor de meeste mensen in de buitenlucht verbleven. Bovendien had de gastclub voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo moesten alle toeschouwers hun persoonsgegevens achterlaten. Een derde club, Victoria '28, had zich overigens uitgerekend vanwege de coronaperikelen afgemeld voor het toernooi.

Gezondheidsklachten

Nadat een van de scheidsrechters na het weekeinde te horen kreeg dat een vriend van hem in het buitenland corona bleek te hebben opgelopen en hij zelf gezondheidsklachten kreeg, besloot hij zich te laten testen. Eerder vandaag kreeg hij te horen dat ook hij besmet is met corona. Daarop informeerde hij meteen zijn collega-scheidsrechters.

Geen contacten met derden

Secretaris Erik Vos van De Tubanters licht toe dat hij door de bewuste scheidsrechter is geïnformeerd over de coronabesmetting: "Hij vond het fatsoenshalve wel zo correct ons hierover in te lichten. We hebben intussen van de GGD te horen gekregen dat we verder geen maatregelen hoeven te treffen. De scheidsrechters zijn niet in ons clubhuis of op het terras geweest en zijn op afstand van gebleven van publiek, maar ook de voetballers."



Erg pril

De arbiters hebben volgens secretaris Vos slechts met een viertal mensen van De Tubanters contact gehad. "Onder wie ik. De mening van de GGD is voor ons leidend hierin, al kan het zijn dat deze vier mensen alsnog besluiten zich te laten testen. Donderdagavond hebben we weer bestuursvergadering en dan zal die vraag ongetwijfeld aan de orde komen. Maar het is nu allemaal nog heel pril. Dit is nog maar net een uur bij ons bekend. "

Volgens de Tubanters-secretaris hebben de twee collega-scheidsrechters zich eveneens laten testen op corona. "En bij hen bleek niets aan de hand. Vandaar ook dat we goede hoop hebben dat het allemaal mee zal vallen. Ik heb intussen een tweede keer contact gehad met de GGD en die vond verder bron- en contactonderzoek niet noodzakelijk."

Andere clubs ingeseind

De secretaris laat weten dat de twee gastclubs BSC Unisson en SV Delden nog over de coronabesmetting zullen worden ingeseind. "Officieel is dat misschien niet eens nodig, maar dat vinden we wel zo correct."

Een woordvoerster van de GGD meldt: "Uit het bron- en contactonderzoek blijkt wie nauwe contacten zijn en wie niet. Met de nauwe contacten wordt contact opgenomen. We adviseren de niet nauwe contacten twee weken hun gezondheid in de gaten te houden en bij klachten zich te laten testen."