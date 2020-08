Minister Schouten bevestigt: omstreden veevoermaatregel van tafel

De omstreden veevoermaatregel is definitief van tafel. Minister Schouten van Landbouw heeft dat bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer.

In het plan van Schouten hadden boeren minder eiwit in het voedsel voor hun dieren mogen stoppen. De maatregel had tot minder stikstofuitstoot moeten leiden. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek dat deze veevoermaatregel te weinig resultaat zou opleveren.

De veevoermaatregel was een van de manieren om stikstofruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020. In de brief geeft Schouten aan dat de benodigde stikstofruimte wordt gehaald uit de 'warme sanering varkenshouderij'. Deze maatregel was oorspronkelijk bedoeld om stankoverlast te beperken.

'Nog niet klaar'

Boerin Janet Mensink uit Westerhaar is gematigd positief over het schrappen. "Er wordt nog verder gezocht naar reductie. Het zal ergens vandaan moeten komen. Ik denk niet dat we er al klaar mee zijn."

Het schrappen was volgens Mensink een logisch gevolg van de reacties van de afgelopen maanden. "Alle seinen stonden op rood. Veeartsen die aan de bel trekken, FrieslandCampina: het levert niets op en het is niet goed voor het dierenwelzijn. Ik denk dat het aanstaande kort geding (dat morgen zou plaatsvinden, red.) de druppel was."

Voorlopig kunnen de veehouders opgelucht adem halen. "Het zou fijn zijn als Schouten weer met het LandbouwCollectief om tafel gaat. Er is ruimte om te reduceren, maar als sector kunnen we het niet alleen."