Inwoners IJsselland tonen begrip voor nieuwe coronamaatregelen

Tegelijkertijd zien ze ook problemen wat betreft de handhaving van de nieuwe maatregel. Die problemen zijn er ook, want het is natuurlijk lastig om achter de voordeur te controleren stelt burgemeester Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland.

"Waar excessen zijn, waar klachten komen van buren. Waar je ziet dat het echt uit de hand loopt. Daar zullen we optreden, maar dat wordt ook nu al gedaan", vertelt Snijders. "Voor de rest doen we een dringend beroep op het gezonde verstand en ieders eigen verantwoordelijkheid. Tot nu gaat dat hier heel goed en slagen we erin om het virus in onze regio onder controle te houden. Dat moet zo blijven."

Noodzaak

De meeste inwoners van Zwolle zijn het daarmee eens en zien er geen probleem in om aan de oproep te voldoen. "Het is natuurlijk jammer voor alle feestjes, maar de oproep is terecht, we moeten elkaar eraan herinneren dat het nodig is", zegt één van de inwoners. "Zeker onder studenten is het zaak om de noodzaak van de maatregel nog eens goed onder de aandacht te brengen en het aantal thuisbezoeken en feestjes te beperken", laat een student even verderop weten.

Boetes

Daar waar het escaleert, komt de veiligheidsregio in actie. Overtreders kunnen fikse boetes krijgen. Sinds de corona-uitbraak zijn er in de regio IJsselland al zo'n 680 uitgeschreven, voor uiteenlopende overtredingen.

Snijders wijst er op dat het vooral de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is om zich aan de nieuwe regels te houden."Dat lukt hier in onze regio, een enkele uitzondering daar gelaten, tot nu toe heel erg goed. We hebben een aantal kleine coronabrandhaarden in onder meer Wanneperveen en Deventer gehad, maar die hebben we dankzij prima contact onderzoek door de GGD ook heel snel weer kunnen blussen. Dus mensen, in het belang van ons allemaal: blijf je aan de regels houden."