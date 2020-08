Burgemeester Oldenzaal: "Besmette jongeren zijn overdonderd door reacties"

Vanwege de besmettingen sluiten twee cafés in de Oldenzaalse binnenstad voorlopig de deuren. Ook bij voetbalvereniging De Esch zijn maatregelen genomen vanwege de coronabesmetting.

"Het is allemaal terug te wijzen naar dezelfde bron", zegt burgemeester Welman, refererend aan de drie besmette personen. "Eén van de drie is afgelopen weekend actief geweest bij de voetbalvereniging. Daarom zijn bij de voetbalvereniging nu ook de nodige maatregelen genomen."

Terug van vakantie

Twee van de drie besmette jongeren zijn op vakantie geweest in Spanje, waar ze zijn besmet door iemand uit Brabant. "De jongeren zijn in een code geel-gebied geweest in Spanje. Ze zijn daar met de auto naartoe gegaan", vertelt Welman.

"Ze waren daar ook in een omgeving die je als redelijk veilig kunt omschrijven. Ik haal daar uit dat ze er alles aan gedaan hebben om maar niet besmet te raken. En toch is het gebeurd. Zo zie je maar weer hoe oplettend we allemaal moeten blijven."

Café De Bestemming in Oldenzaal (Foto: RTV Oost)

Intiem contact

Een van de twee jongeren heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 'intiem contact' gehad met een jongedame, die vervolgens ook besmet is geraakt. "We zijn allemaal jong geweest, je weet hoe dat werkt", zegt Welman daarover.

"Ze wisten op het moment dat ze dat contact met elkaar hadden, niet dat ze besmet waren. Dat wisten ze pas op de zondagmiddag, toen ze gebeld werden door de GGD. Ze hadden ook geen klachten."