Gedeputeerde Ten Bolscher ziet heil in gebiedsgerichte aanpak om stikstofuitstoot te verminderen

"Er komen zes gebieden in Overijssel. Waarin we, provincie en andere betrokkenen als ondernemers, gemeenten en waterschap, samen zoeken naar de ruimte die er is om de emissie te verminderen. Dat is goed voor het behoud van de natuur, maar ook om vraag en aanbod bij elkaar te brengen", legt Ten Bolscher uit.

Win-winsituatie

De gedeputeerde geeft een voorbeeld, waarbij een ondernemer stikstofruimte nodig heeft om uit te breiden. "Een agrariër zegt: ik zou best wat kunnen leveren, maar dan moet ik verduurzamen en werken aan stikstofbeperking op mijn bedrijf." De ondernemer betaalt dan de investeringskosten en kan in ruil hiervoor ondernemen dankzij de vrijgekomen stikstofruimte. "Dan praat je over een win-winsituatie."

De komende periode wordt gebruikt om zorgen die leven onder de boeren weg te nemen, aldus Ten Bolscher. "We zijn in gesprek met vertegenwoordigers van agrarische partijen. Die leveren input vanuit hun achterban. De intentie is om daar zo goed mogelijk rekening te houden. Het ligt op meerdere punten gevoelig. We zoeken hoe je het voor iedereen op kan lossen, dan zijn er veel zaken mogelijk."