Van het Rotterdamse naar Almelo was wennen voor Vloet: "Moest even schakelen"

"Het bevalt prima. Het was wel even schakelen in het begin, als je van het Rotterdamse naar Almelo gaat", erkent Vloet na de oefenzege op FC Emmen (0-2). "Een andere club met een andere visie, een andere trainer en andere filosofie. Dat was in het begin even aanpassen. Ik voel langzamerhand dat ik fitter en sterker word."

Vloet in actie tegen FC Emmen (Foto: Orange Pictures)



Acclimatiseren

Waar hij het meest aan heeft moeten wennen? "Een nieuwe omgeving. Ik heb dat bij meerdere clubs gehad. In de eerste weken is alles nieuw. Als je er al een jaar of twee zit, gaat alles op de automatische piloot. Ik weet dat het erbij hoort en daarom maak ik me er ook niet druk om."

Ik zie mezelf als middenvelder Rai Vloet

Hoewel hij in het verleden ook veelvuldig in de aanval heeft gespeeld, is de 25-jarige Brabander tot dusver voornamelijk als nummer tien opgesteld door trainer Frank Wormuth. "Ik zie mezelf ook als middenvelder. In het verleden heb ik op alle posities van het middenveld gestaan. Ik kan overal wel uit de voeten, maar de nummer tien is wel de positie waar mijn kwaliteiten het best passen."

Erfenis Mauro Junior

"Ik weet niet of het zwaar is", antwoordt hij op de vraag of het een zware erfenis is om de positie in te vullen van de vorig jaar van PSV gehuurde Mauro Junior. "Ik ben denk ik een hele andere speler dan Mauro en heb mijn eigen speelstijl. Mauro is ook een fantastische speler, want ik heb nog met hem gespeeld bij PSV. Ik ben een andere type en vul het in op mijn manier."