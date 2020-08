Dubbele brandstichting in Diepenveen op beeld vastgelegd

In Diepenveen is gisteravond op meerdere plekken brandgesticht. Daarbij zijn een auto en een schuurtje beschadigd geraakt. De incidenten zijn gefilmd door een bewakingscamera. Beide branden konden door een buurtbewoner worden geblust.

De branden zijn gesticht in de Sleedoornstraat en de Esdoornsingel. Een buurtbewoner die toevallig nog in de tuin zat, zag rond half twaalf een oranje gloed in de straat en ontdekte de twee branden.

De man wist de beginnende brandjes te blussen met een brandblusser. De gewaarschuwde brandweer hoefde daardoor niet in actie te komen. Zowel de auto als het schuurtje raakten zwaar beschadigd.

Bewakingscamera's

Dat in beide gevallen sprake is van brandstichting, blijkt uit camerabeelden. Op beide locaties hangen bewakingscamera's en die hebben de brandstichtingen vastgelegd. Op beelden is te zien hoe een persoon door het steegje loopt en iets brandends richting de auto aan de Sleedoornstraat gooit. Even later gebeurt hetzelfde bij het schuurtje aan de Esdoornsingel.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft afgelopen nacht met speurhonden de buurt afgezocht. De verdachte is daarbij niet gevonden.