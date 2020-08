Overijssel en acht andere provincies verzetten zich tegen 'kaalslag in regionale kunst'

In Nederland werden 202 subsidieaanvragen ingediend voor de periode 2021-2024. Daarvan werden er 78 goedgekeurd. In Oost-Nederland vroegen elf theatergroepen subsidie aan, maar geen van die aanvragen werd gehonoreerd.

Via een ingezonden brief in de Volkskrant verzetten gedeputeerden van Overijssel, Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland zich vandaag tegen de kaalslag die in de regionale kunst dreigt. In vier provincies, waaronder ook Overijssel, krijgen gezelschappen helemaal niets van het FPK, in de andere slechts enkele procenten van het totale budget.

'Haaks op kabinetsbelofte'

"Zo raken we unieke kunstgenres en onmisbare groepen kwijt, die stevig geworteld zijn in onze omgeving en hier een sterke band hebben opgebouwd met een trouw publiek", staat in de brief, vanuit onze provincie ondertekend door gedeputeerde Roy de Witte. De provincies onderstrepen dat het culturele fonds bedoeld is voor heel Nederland. "Het staat bovendien haaks op de belofte dat het kabinet 'een kabinet van de regio's' zou zijn."

De provincies roepen minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en de Tweede Kamer op "de belofte aan de regio's na te komen, óók voor instellingen die afhankelijk zijn van het FPK. Behoud het makersklimaat en de kwaliteit van het creatieve cultuuraanbod in de regio."

'Nul aandacht voor het oosten'

Onlangs riepen de Overijsselse fracties van CDA, PvdA en SP op tot protest tegen de verdeling van de subsidies. Ze eisten actie van het Overijsselse provinciebestuur en schreven: "Het motto van het Cultuurbeleid van deze minister lijkt niet 'Cultuur voor iedereen', maar 'Cultuur voor iedereen in de Randstad'. Er lijkt echt nul aandacht te zijn voor de kwaliteit die het oosten in huis heeft".