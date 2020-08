Aantal WW-uitkeringen in Overijssel licht gestegen

Na een daling in juni, is het aantal WW-uitkeringen in Overijssel vorige maand weer licht gestegen. Het UWV noemt als reden hiervoor de toename vanuit het onderwijs, waar contracten voor de zomer aflopen. In de horeca neemt het aantal WW-uitkeringen juist weer af, na een eerdere sterke stijging aan het begin van de coronacrisis.

De positieve ontwikkeling in de horeca komt doordat cafés en restaurants sinds 1 juni deels weer open zijn. Wel ligt het aantal WW-uitkeringen vanuit deze sector nog duidelijk hoger dan voor de coronacrisis.

In Twente verstrekte het UWV eind juli 10.317 WW-uitkeringen. Ten opzichte van een maand eerder is dat een toename van 0,4 procent, waarmee de stijging forser is dan de landelijke toename van 0,1 procent. Eind juli noteerde het UWV 7.673 WW-uitkeringen in de regio Zwolle. Een toename van 0,9 procent in vergelijking met eind juni.

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in Twente is 31,6 procent en in Zwolle 22,9 procent. De landelijke stijging zit daar tussenin: 28,6 procent.

Werklozen

In Nederland steeg het aantal werklozen vorige maand met 15.000 naar 419.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart waren dit er nog 273.000. Dat de werkloosheidscijfers stijgen, komt niet alleen doordat mensen zijn ontslagen. Het komt ook doordat meer mensen die al zonder werk zaten actief op zoek zijn naar werk.