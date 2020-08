'Corona-scheidsrechter' floot dag eerder ook al voetbaltoernooi en woonde feest bij

De voetbalscheidsrechter, bij wie eerder deze week het coronavirus is vastgesteld, blijkt een dag eerder ook al een toernooi te hebben gefloten. Behalve dat hij zondag samen met twee collega's een toernooi van De Tubanters in Enschede had geleid, was hij een dag eerder te gast tijdens een toernooi van Sportlust Glanerbrug.

Ook woonde de scheidsrechter de afsluitende afterparty op het sportpark in Glanerbrug bij, waarbij in een aantal gevallen schouder aan schouder feest werd gevierd.

Aan het toernooi van zaterdag werd deelgenomen door voetballers van La Première Almelo, UDI uit Enschede, Eilermark Glanerbrug, Suryoye uit Enschede, ATC Hengelo en de gastvereniging zelf.

Zoals RTV Oost gisteren meldde, bleek na het weekeinde dat een vriend van de scheidsrechter in het buitenland besmet was geraakt. Daarop liet de scheidsrechter zichzelf testen en werd ook bij hem Covid-19 vastgesteld, zo kreeg hij gisteren te horen.

In quarantaine

De twee arbiters, met wie hij het toernooi bij De Tubanters leidde, werden negatief getest. De drie zitten intussen in thuisquarantaine. Het trio komt uit de regio Enschede.

Los van het toernooi op zondag bij De Tubanters, blijkt de bewuste 'corona-scheidsrechter' een dag eerder een toernooi bij Sportlust Glanerbrug te hebben gefloten. De scheidsrechter heeft daarom gistermiddag bij het bestuur van Sportlust gemeld dat corona bij hem is vastgesteld.

Ingelicht

Sportlust-voorzitter Martine Jansen bevestigt dat ze door de scheidsrechter is ingelicht over de besmetting. "Daarop hebben we meteen contact opgenomen met de GGD, maar omdat de scheidsrechter de anderhalvemetermaatregel zowel op het veld als daarbuiten heeft gerespecteerd, is er vooralsnog niets aan de hand."

Volgens de voorzitter heeft Sportlust ervoor gekozen om de leden niet in te seinen over de coronabesmetting. Hetzelfde geldt voor de andere deelnemers aan het toernooi en het publiek: "De GGD heeft dit nadrukkelijk gevraagd. Omdat dit alleen maar paniek zou kunnen veroorzaken."

'Maatregelen niet nodig'

Een woordvoerster van de GGD liet eerder al weten dat rond het voetbaltoernooi zondag bij De Tubanters directe maatregelen niet nodig zijn, omdat op een enkeling na niemand in nauw contact is geweest met de scheidsrechter. Wel wordt mensen van De Tubanters geadviseerd hun gezondheid in de gaten te houden en zich bij klachten te laten testen."

Schouder aan schouder feestend

Bij Sportlust Glanerbrug vond na afloop echter ook een afterparty plaats. Er stonden banken opgesteld en een deejay draaide muziek, ten overstaan van tientallen feestvierders, die in een aantal gevallen schouder aan schouder stonden.

Volgens bezoekers van de afterparty werd de anderhalvemetermaatregel dan ook bepaald niet in acht genomen. Bij dit feest was ook de scheidsrechter aanwezig. Voorzitter Jansen wil daar niet nader op ingaan.

Reactie scheidsrechter

Ook de bewuste scheidsrechter wil geen vragen beantwoorden over het feest na afloop: "Ik doe daar geen uitspraken over, omdat ik vind dat dat verder niet ter zake doet."

De afterparty werd afgelopen weekeinde gehouden, dus nog voor de persconferentie waarin het kabinet deze week aandrong om nog voorzichtiger om te gaan met feestjes.

Scheidsrechtersvereniging

Volgens voorzitter Hans Reefman van de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (SEO) waren de scheidsrechters die zondag actief waren, dezelfde personen die zaterdag het toernooi bij Sportlust Glanerbrug hebben geleid: "Op misschien één persoon na ofzo. Maar dat doet ook niet ter zake. De scheidsrechters hebben in dit geval immers zelf actie ondernomen. Ze hebben zich laten testen en zijn in quarantaine gegaan."

De drukbezochte afterparty doet daar volgens Reefman verder niets aan af: "Omdat ze daarna niet meer in ons gebouw zijn geweest, hoeven we verder als scheidsrechtersvereniging geen maatregelen te treffen."

Reactie GGD

Een woordvoerster van de GGD zegt niet van de afterparty op de hoogte te zijn: "Al weet ik niet of het in het bron- en contactonderzoek met de scheidsrechter ook bij ons is gemeld."

"De vraag is of ik vanwege de privacy over deze specifieke casus iets kan zeggen, maar in z'n algemeenheid kan ik wel kwijt dat tot deze week de boodschap vanuit de overheid tweeledig was. Richting organisaties om zich te houden aan de geldende regels, maar ook richting bezoekers om zichzelf niet in een risicovolle situatie te manoeuvreren. Als je op een feestje aankomt en je ziet dat het onmogelijk is om je te houden aan de maatregelen, ga dan weer weg."