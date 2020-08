Discotheken in Overijssel blijven in onzekerheid: 'Jongeren gaan nu in keten tegen elkaar zitten'

De nachthoreca staat op de lijst voor een mogelijke verruiming vanaf 1 september, maar de eigenaren van de nachthoreca zien het somber in. De uitspraken van premier Rutte tijdens de laatste persconferentie lieten de hoop op een versoepeling bij de discotheekeigenaren al snel verdampen.

Rutte zei "niet optimistisch te zijn" over het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) nog aan het kabinet gaat geven voor de nachthoreca. "Hoe de cijfers zich nu ontwikkelen ben ik niet positief over dat advies", stelde Rutte in de persconferentie.

'Jongeren gaan de keten in'

Geen fijne boodschap voor de eigenaren van nachtclubs en discotheken, die steeds meer zien dat jongeren eruit willen. "Jongeren gaan nu in keten zitten, tegen elkaar aan, zonder ventilatie", zegt Bas Beukers van Bruins. "In de keten is ook geen desinfectie, bij ons is daar allemaal controle op."

Voor de nachthoreca ligt al een hele tijd een protocol klaar waarmee ze - naar eigen zeggen - veilig open kunnen. Zo moet er voor een avondje dansen gereserveerd worden, is er altijd een gezondheidscheck, wordt de temperatuur van de gasten gemeten aan de deur en moet de lucht binnen continu worden ververst. "We proberen samen met alle nachthoreca een voet tussen de deur te krijgen", vertelt Breukers. "Maar het wachten is nu echt op het kabinet."

Zaal Dijk Lemele

Zaal Dijk in Lemele heeft al voorgesorteerd op de opening van de discotheek. Tien evenementen staan er in de agenda, vanaf oktober tot eind dit jaar. Optredens van dj Paul Elstak, zangeres Maan, Bökkers, een fout Oktoberfest, de Christmas Party, ze staan allemaal ingeboekt. "Maar wel allemaal onder voorbehoud", zegt eigenaar Roelof Dijk er meteen bij. "Het wordt allemaal steeds moeilijker, want er is nog steeds geen enkel perspectief."

Dijk kan niet wachten tot de disco-avonden weer van start gaan, want er gebeurt nu al ruim vijf maanden niets in zijn zalen. Inkomsten zijn er dus ook niet. In deze coronatijd de ruimtes verhuren voor feesten en bruiloften gebeurt nauwelijks, aldus Dijk. "Bruiloften zijn bijna allemaal uitgesteld of geannuleerd." Bas Beukers van de discotheek in Saasveld beaamt dat. "Mensen die bij ons een zaal huren voor een feest, willen een uitbundig feest en geen feest waarbij ze moeten zitten."

Tekst gaat verder onder de video

Overkapping

Beukers heeft nog geen grote evenementen op de agenda staan voor dit najaar, maar is achter de schermen druk bezig om dingen te bedenken die wel kunnen in Saasveld. "We willen laten zien dat we er nog steeds zijn." Bruins heeft daarom eind mei een grote tentoverkapping laten plaatsen, waar bij evenementen zo'n honderd mensen - op anderhalve meter afstand - in kunnen. Telkens moeten drie zijkanten van de tent open zijn, zo schrijven de strenge coronaregels voor.

"We zetten er heaters in voor als het kouder wordt", vertelt Beukers. "We houden er nu bijvoorbeeld bingo-avonden en de pubquiz, daar gaan we ook mee door." Bruins organiseert ook terrasconcerten, waarbij artiesten als Henk Wijngaard en Mooi Wark in een kleine setting buiten optreden. "Bij goed weer kunnen er onder de overkapping, en met het buitenterras erbij, 150 mensen komen. Hoeveel mensen hier vóór de coronatijd in de zalen waren op zondagavond? 2500 man."

'Ventilatie perfect'

De omzetderving voor de sector is enorm. Ondanks de onheilspellende woorden van premier Rutte hoopt Roelof Dijk dat er toch snel duidelijkheid komt over de toekomst van de discotheken. "We hebben de ventilatie hier binnen perfect voor elkaar. Veel beter dan in een vliegtuig. Ik heb daarvoor een complete fabriek op het dak staan. Toch mogen we nog niks. Als dat zo blijft, moet er weer een tegemoetkoming van het kabinet komen."

De discotheken maken nu gebruik van de NOW 2.0-regeling, de tijdelijke noodmaatregel van het kabinet waardoor ondernemers een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen als ze omzet verliezen. "Maar die vergoeding is niet genoeg", zegt Beukers van Bruins. "Er moet meer gekeken worden naar de compensatie die we krijgen."

Ondanks de onzekere toekomst proberen de discotheekeigenaren positief te blijven. Zaal Dijk in Lemele gaat niet failliet, verzekert Dijk. "Wij kunnen dit gelukkig nog uitzingen". Ook de eigenaar van Bruins blijft optimistisch: "Dancing Bruins blijft sowieso bestaan in Saasveld."