Erik Hulzebosch keert in Hier Hulzebosch voor even terug naar de harde wereld van de topsport. De goed van de tongriem gesneden oud-marathonschaatser en entertainer heeft in het TV Oost programma ‘Hier Hulzebosch’ verrassende ontmoetingen met Overijsselse sporters.

Erik krijgt slechts een adres en een naam en gaat vervolgens op pad. Op die manier ontmoet hij diverse sportmensen, die hij op zijn eigen typerende wijze interviewt.

In de eerste aflevering maakt Erik in Amersfoort kennis met Marloes Coenen, wereldkampioen Mixed Martial Arts (MMA) in haar gewichtsklasse. MMA staat voor een combinatie van vechtsporten. De presentator is duidelijk onder de indruk van de vele spierbundels die hij in de ‘Fight and Power Academy’ tegenkomt. Trainer Martijn de Jong uit Diepenveen geeft Erik tekst en uitleg over deze sport. De oud-schaatser krijgt het bijna aan de stok met de kersverse wereldkampioen Alistair Overheem. Deze vechtsporter is duidelijk een maatje te groot voor Erik, maar tegen Marloes durft hij aanvankelijk wel in het strijdperk te treden. Dat verandert als hij haar ziet trainen. Toch gaat Erik de uitdaging aan om te sparren. Marloes leert hem de fijne kneepjes van de sport. Maar het eindigt met een ouderwets pak slaag...

Aan ‘Hier Hulzebosch’ wordt verder wekelijks een bijdrage geleverd door het sportieve verslaggeversduo Fardau Wagenaar en Hester van den Top. Deze dames benaderen de sporters op hun eigen, vrouwelijke manier. In de eerste uitzending slaan ze een balletje met springruiter Jeroen Dubbeldam en bekijken ze zijn stallen. Natuurlijk krijgen ze ook de gouden plak te zien die Jeroen won tijdens de Olympische spelen in Sydney.

Hier Hulzebosch zie je vanaf maandag 24 augustus elke werkdag op TV Oost om 15.05 uur. Uitzending gemist? Terugkijken kan via www.rtvoost.nl/tv/gemist.