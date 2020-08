Justitie wil 120.000 euro wietwinst van Enschedese schoonmaker

Volgens zijn advocaat, Roy van der Wal, zit er ook niks in het onderzoeksdossier dat belastend is voor zijn cliënt. "Het was zijn pand, maar hij had het verhuurd, dat is eigenlijk alles."

Kilo's aan wiet

Het gaat om een grote kwekerij in het Gelderse Neede, die eind 2018 werd ontdekt. Naast de ruim 1.300 hennepplanten, lag er ook zeven kilo wiet in het bedrijfspand. De Enschedese verdachte had de loods en bijbehorend huis gekocht. "Er zit 140.000 euro eigen geld in."

Hij had die centen bij elkaar gespaard, met zijn eigen schoonmaak- en glazenwasbedrijf. "Ik wilde daar gaan wonen, maar de ruimte in de loods had ik niet echt nodig", zegt de Enschedese schoonmaker. "Dus die ruimte heb ik verhuurd."

'Wil nog wel over straat kunnen'

De man zegt een huurcontract te hebben opgesteld, maar wil deze niet tonen aan politie, justitie en rechtbank. Hij vertelt ook niet wie de huurder van de loods was. "Ik wil gewoon nog over straat kunnen. Ik moet aan mijn veiligheid denken." Maar volgens hem heeft die huurder, "een buitenlandse man", de hennepkwekerij gebouwd.

De Enschedeër zegt niet meer in de loods te zijn geweest, nadat hij die aan de 'buitenlandse man' had verhuurd. "Ik had ook geen sleutel meer, die had hij."

In de droogruimte lag 7 kilo wiet (Foto: politie)

Bewijs

Toch denkt justitie bewijzen te hebben dat de Enschedese eigenaar van het bedrijfspand meer weet van de hennepplantage. Dat komt omdat er in twee auto's van de man spullen zijn gevonden die ook in de kwekerij lagen.



In zijn Duitse luxewagen lag eenzelfde schaartje als die ook in de kweekruimte lagen. Dergelijke scharen worden gebruikt om henneptoppen te knippen. Maar de Enschedese schoonmaker zegt er zelf over: "Ik heb altijd een schaar in mijn auto, om rubbers te knippen voor mijn werk."

In zijn bedrijfsbus werd een lege potgrondzak gevonden, precies eenzelfde als in de kwekerij werden gevonden. Ook lagen er ventilatoren in zijn bus. Daarover zegt de Enschedeër: mijn stiefzoon heeft grofvuil in mijn bus gedaan, oude deuren, kozijnen en nog meer troep. Goeie kans dat de huurder daar ook zijn troep bij heeft gedaan. Een andere verklaring heb ik niet voor die zak en die ventilatoren in mijn bus."

Strafeis

Maar justitie gelooft niet dat er een huurder was. "Die zou toch niet zomaar zeven kilo wiet achterlaten. Daar is de waarde veel te hoog voor." Tegen de Enschedeër is een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden geëist, met daar bovenop 200 uur taakstraf. Ook moet hij van de officier bijna 120.000 euro criminele winst aftikken en worden zijn auto's verbeurd verklaard.

De man zelf gaat voor vrijspraak. Zij raadsman Van der Wal: "Mijn cliënt had ook helemaal geen geld nodig, meestal de reden om zo'n kwekerij te beginnen. Hij had nota bene net gewoon anderhalve ton eigen geld in het huis gestoken. Dus voor het geld hoefde hij het niet te doen. Daarnaast zijn er geen sporen die mijn cliënt in de kwekerij plaatsen. Zo zijn er geen vingerafdrukken of DNA-sporen van hem gevonden."

Opnieuw kwekerij

Saillant detail is dat de Enschedeër onlangs het huis met de loods opnieuw heeft verhuurd, maar dat er wederom een wietplantage is ontdekt. Deze keer is de huurder opgepakt. Die heeft bekend.

De rechtbank zal over twee weken vonnis wijzen.