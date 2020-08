Veroorzaker ernstig ongeval Staphorst was mogelijk afgeleid door telefoon

Het ongeval in Staphorst in mei 2019 (Foto: De Vries Media)

De man die in mei vorig jaar een ernstig ongeval veroorzaakte in Staphorst, was mogelijk afgeleid door zijn mobiele telefoon. Doordat hij aan het whatsappen zou zijn geweest, veroorzaakte hij een frontale botsing op de Oosterparallelweg in Staphorst.

Vanochtend hoorde de 22-jarige man uit Emmen een werkstraf van negentig uur tegen zich geëist worden, waarvan veertig uur voorwaardelijk. Daarnaast eiste de officier van justitie een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

Bij het ongeval raakte een bestuurder van een auto-ambulance gewond, maar de verdachte was zelf het grootste slachtoffer. Hij raakte zo zwaar gewond dat hij zo'n tien dagen in een kunstmatige slaap werd gehouden.

Geheugen kwijt

Wat gebeurde er nou precies op die 29e mei vorig jaar op de Oosterparallelweg in Staphorst? De 22-jarige weet nog dat hij die dag een route binnendoor nam van zijn werk naar huis, omdat het erg druk was op de A28. Veel meer weet hij niet meer. "Ik ben een heel stuk kwijt. Wat ik op mijn werk heb gedaan weet ik nog, maar van de autorit weet ik niets meer."

'Schrik in de ogen'

De chauffeur van de auto-ambulance weet het nog als de dag van gisteren. Hij zag de auto van de Emmenaar al van verre op zich af komen. Het viel hem op dat de naderende auto steeds verder op de verkeerde weghelft kwam en dus ging hij uit voorzorg al aan de zijkant van de weg rijden.

Toen de auto vlakbij was, zag de chauffeur dat de blik van de 22-jarige naar beneden was gericht, waarschijnlijk op zijn telefoon. Pas toen de twee elkaar niet meer konden ontwijken zou de Emmenaar met grote ogen van de schrik hebben opgekeken.

Forse klap

De klap die volgde was fors, Een automobilist die achter de vrachtwagen zat zag dat de cabine van het voertuig los kwam van de weg. De auto van de 22-jarige was totaal vernield, terwijl de auto-ambulance in de naastgelegen sloot terecht kwam.

Uit onderzoek naar de telefoon van de man uit Emmen zou blijken dat hij om 15.45 uur, nog geen minuut voor de eerste ongevalsmelding bij de alarmcentrale binnenkwam, nog een appje stuurde aan zijn zusje. De conversatie van de twee zou gaan over een nog aan te schaffen fles ranja, de verdachte wilde weten welke smaak zijn zus wilde. Haar antwoord kwam vermoedelijk net toen het ongeval gebeurd was, om 15.46 uur.

'Geen contact, dat steekt'

Voor de bestuurder van de auto-ambulance, die zeker drie maanden last had van de lichamelijke gevolgen van de botsing, is er een aantal zaken dat hem behoorlijk geraakt heeft. Zo kreeg hij kort na het incident een bos bloemen met een kaartje. De tekst op de kaart, waarin de moeder van de 22-jarige aangaf dat ze hem 'niets kwalijk nam', viel helemaal verkeerd. "Dan heb je er alles aan gedaan om het ongeval te voorkomen en dan komt er zo'n kaartje!"

Een ander probleem is dat de schade nog steeds niet geregeld is. Het lijkt erop dat de verzekeraar van de 22-jarige de chauffeur van de auto-ambulance als veroorzaker ziet. Het steekt de chauffeur ook dat de Emmenaar zelf geen contact met hem opnam. Een poging om de twee bij elkaar te brengen zou begin dit jaar op niets zijn uitgelopen. Volgens de officier van justitie wilde de verdachte niet. Inmiddels heeft het slachtoffer geen enkele trek meer in contact.



Advocaat

Volgens de advocaat van de 22-jarige staat niet vast dat zijn cliënt kort voor het ongeval met zijn telefoon bezig was. Het tijdstip van het ongeval zou 'omstreeks 15.46 uur zijn', dat laat volgens hem ook ruimte dat het minuten later was. Aangetoond is dat de Emmenaar na 15.45 geen bericht meer stuurde. "Deze zaak vraagt om een gerechtelijk pardon, niet voor een afstraffing voor de bühne", aldus de advocaat.



De uitspraak is over twee weken.