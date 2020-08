Ja, dat zie je goed: dit is een pelikaan, uitgevlogen naar Overijssel

Ja, dat zie je goed: dit is een pelikaan, die naar Overijssel is gevlogen (Foto: RTV Oost)

Hij valt in eerste instantie niet op, maar als je goed kijkt zie je hem toch echt: een roze pelikaan. De vogel begeeft zich graag tussen de groepen ooievaars bij IJhorst en eet een hapje mee bij ooievaarsbuitenstation De Lokkerij, vlak over de provinciegrens in Drenthe.

Afgelopen winter was de roze pelikaan ook al gespot in het Reestdal. Voor ooievaarsbuitenstation De Lokkerij, bij Meppel, is de grote vogel geen onbekende.

Bij het buitenstation van Frits en Els Koopman worden de ooievaars bijgevoerd met eendagskuikens. De pelikaan eet graag wat kuikentjes mee, maar ze hadden hem ondertussen al maanden niet meer gezien.

'Schommel'

Koopman noemt de pelikaan liefkozend 'Schommel'. "Hij is vernoemd naar hoe hij beweegt; hij schommelt een beetje heen en weer."

Waar de pelikaan de afgelopen maanden is geweest, weet Koopman niet zeker, maar hij vermoedt in Friesland. "We hebben meerdere keren gehoord dat er een roze pelikaan in Friesland was gespot, dat zal waarschijnlijk dezelfde zijn geweest."

Waar komt 'ie vandaan?

Caroline Walta is vrijwilliger bij het ooievaarsstation en heeft verschillende verhalen gehoord over de pelikaan. Maar waar hij vandaan komt, blijft een raadsel.

"We denken dat hij uit Noord-Duitsland komt, vermoedelijk uit een privécollectie van iemand." Walta onderstreept dat de pelikaan niet ontsnapt kan zijn uit een dierentuin. "Die vogels zijn altijd geringd en deze heeft geen ring om zijn poot."

Niet inheems

De roze pelikaan is geen inheemse diersoort en komt bijna nooit voor in Nederland. Zijn natuurlijke verspreidingsgebied is Afrika, Centraal Azië en Zuid-Europa. De meeste Europese pelikanen broeden in de Donaudelta in Roemenië.