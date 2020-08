Ela Venbroek laat engelen uit hout verschijnen

De engelen vormen de laatste tien jaar een belangrijk aandeel in het werk van de kunstenares, maar ze is nog van veel meer markten thuis. Wie door de Deventer binnenstad loopt en omhoog kijkt naar de gevels kan tal van ornamenten, beelden, snijramen en bovenlichten van haar hand ontdekken. Maar de engelen, die maakt ze het liefst.

Interieur Atelier Ela (Foto: eigen foto rtvoost)

Nooit in opdracht

Het is de vorm van het gekloofde hout dat bepaalt welke engel er verschijnt uit de dode stam of tak. Knoesten worden een arm of hand en uit de jaarringen kan zomaar de schoot van een vrouw tevoorschijn komen. Daarom werkt Ela nooit in opdracht. "Je weet immers nooit wat het hout doet."

Ela Venbroek aan het werk (Foto: eigen foto rtvoost)

Troost

Haar beelden raken mensen. Ze vertelt het verhaal van een jongen die zijn moeder verloren had en troost vond bij de engel Eenzaamheid. "Hij hield haar vast om niet meer los te laten."

Marinus van den Berg maakte bij een aantal beelden treffende gedichten. Haar engelen vinden hun weg door heel Nederland en daarbuiten. Dat haar beelden mensen troost kunnen geven, geeft haar enorm veel voldoening. Soms heeft ze een beeld weg. "In je laatste jas zitten toch geen zakken", relativeert ze. "Het gaat in dit leven om wat je geeft, niet om wat je neemt."

De Corona-engel (Foto: eigen foto rtvoost)

Corona-engel

Een van haar nieuwste beelden is de engel Corona. "Onderin het beeld zie je een stoet mensen die verward zijn en niet weten waar ze naartoe moeten. Ze lopen in de mist, maar bovenin zie je een kruis."

Haar werken zijn vaak actueel: na de ramp in Beiroet schilderde ze de engel Phoenix die uit de as herrijst. "Als teken van hoop."

Het werk van Ela Venbroek is te zien in haar atelier en vanaf 3 oktober in een tentoonstelling in de Bergkerk in Deventer.

Zondag 23 augustus een interview met Ela Venbroek in Hoogtij.