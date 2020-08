Droogte, ganzen en gedumpte dieren veroorzaken grasloos hertenkamp Vriezenveen

Met het onderhoud van het park is volgens de gemeente niet zoveel mis. Dat voldoet aan de onderhoudseisen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uitzondering hierop is het gras in het hertenkamp.



Door de aanhoudende droogte en de grote hoeveelheid dieren, is er geen sprietje meer te bekennen. Een gedeelte van de wei wordt in september opnieuw ingezaaid en afgezet met hekken. Het andere deel volgt dan later.

Er is geen sprietje gras meer te bekennen (Foto: RTV Oost)

Te veel dieren

Volgens de gemeente komt het ieder jaar voor dat er te veel dieren aanwezig zijn in het hertenkamp. Enerzijds heeft dit een natuurlijke oorzaak, doordat de dieren jongen krijgen en wilde eenden en ganzen blijven 'hangen' in het park.



Anderzijds komt dit omdat veel dieren worden gedumpt. Elk jaar worden daarom dieren verwijderd. Ze gaan naar handelaren of worden uitgezet als het wilde dieren zijn. Herten gaan bijvoorbeeld naar een ander hertenkamp of een kinderboerderij. Door de uitbraak van het coronavirus ligt de handel in herten stil en zijn ze om die reden nog niet weg.

De olieachtige laag op het drinkvijvertje in het hertenkamp is een ander vraagstuk van GBT. Daar hoeft de partij zich niet ongerust over te maken, meldt de gemeente. Die laag wordt veroorzaakt door mineralen die vrijkomen bij de vertering van organisch materiaal zoals bladeren en kan geen kwaad.

Grote schoonmaak

Bovendien wordt de vijver binnenkort schoongemaakt, waarbij de duiker die in verbinding staat met de naastgelegen vijver, het oude zwembad, wordt gereinigd. Vers water kan dan weer door de duiker naar de drinkvijver lopen.

Binnenkort wordt onderhoud uitgevoerd aan de vijver (Foto: RTV Oost)

Hondenpoep in Westerhaar

GBT kreeg ook klachten over het hertenkamp in Westerhaar. Daar ligt tot grote ergernis van de bezoekers veel hondenpoep. De gemeente maakt daar werk van en zegt dat handhavers gaan optreden tegen hondenbezitters die de poep laten liggen.