Almelo vangt bot in juridische strijd met in opspraak geraakte zorgaanbieder

De gemeente Almelo mag geen dwangsom opleggen aan de eerder in opspraak geraakte zorgaanbieder BiOns. Almelo meent dat BiOns 'bankje heeft gespeeld' met zorggeld en eiste daarom volledige inzage in de administratie. Daartoe had de gemeente een torenhoge 'bestuurlijke boete' opgelegd die kon oplopen tot 250.000 euro. Almelo ving vanmiddag echter bot bij de bestuursrechter.

BiOns, dat zich onder meer bezighoudt met thuiszorg, kwam in de zomer van vorig jaar in het nieuws omdat het 'bankje zou hebben gespeeld' door forse bedragen aan zorggeld te lenen aan collega-zorgorganisaties. De Almelose PVV-fractie eiste hier vervolgens opheldering over.

De gemeente Almelo stelde daarop een onderzoek in, wat uiteindelijk aanleiding was om de samenwerking met BiOns te beëindigen.

Inzage geldstromen

Almelo zegde echter niet alleen het contract op, maar eiste bovendien inzage in de geldstromen rond het zorggeld. Afhankelijk daarvan wilde de gemeente eventueel een procedure tegen BiOns opstarten, waarin het het zorggeld zou terugeisen.

Geld overgeboekt

Zo wil de gemeente meer weten over het vermeende 'bankje spelen'. Almelo had daarop BiOns in een brief van 19 november gesommeerd de boekhouding te overhandigen. De gemeente wilde onder meer weten hoe het zit met het geld dat BiOns aan acht gelieerde bedrijven heeft overgeboekt. Daarbij gaat het in totaal om 716.109 euro.

Bovendien is er 225.000 euro van de rekening-courant afgewaardeerd, terwijl volgens de gemeente onduidelijk is waar dit geld is gebleven.

Medio december heeft BiOns-directrice Trees Zwienenberg een groot deel van de administratie aan de gemeente overhandigd. Na de boekhouding te hebben bestudeerd, kwam Almelo echter tot de conclusie dat er stukken ontbraken en eiste die alsnog op. De directrice op haar beurt was van mening dat ze alle benodigde informatie had overhandigd.

Onterecht opgelegd

Omdat er een patstelling was ontstaan, legde de gemeente een zogenoemde last onder dwangsom op van duizend euro per dag, die kon oplopen tot 250.000 euro. Daarop stapte BiOns naar de bestuursrechter om deze dwangsom aan te vechten. Met succes, want de Almelose bestuursrechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente de dwangsom juridisch gezien onterecht heeft opgelegd.

Almelo beraadt zich op stappen

De gemeente laat weten zich te beraden op eventuele nieuwe stappen. "Voorop staat voor ons dat zorggeld moet belanden op de plek waar het hoort", aldus wethouder Eugène van Mierlo. "En daar hoort ook juridische verkenning bij. Omdat er nu nog weinig jurisprudentie over dit vraagstuk bestaat, moeten we soms pionieren wat onze juridische mogelijkheden zijn."

Eerder al liet de gemeente Almelo weten bereid te zijn om eventueel proefprocessen te voeren in de strijd tegen de zogenoemde zorgcowboys.



Reactie directrice

Directrice Zwienenberg heeft eerder al tegenover RTV Oost aangegeven dat er geen sprake was van 'bankje spelen' omdat het geld volgens haar uiteindelijk naar de zorg gaat. "Deze leningen worden gebruikt voor verbeteringen van de zorg en dit geld wordt allemaal keurig terugbetaald", zo liet ze optekenen.

Eerder in het nieuws

Het was overigens niet voor het eerst dat BiOns-directeur Trees Zwienenberg met een van haar zorgbureaus in het nieuws kwam. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet ging, stelde curator Jacques Daniëls haar wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Die werd becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. Deze gerechtelijke procedure loopt intussen. Zwienenberg zegt deze bestuurdersaansprakelijkheid te betwisten.

Wel werd ze dit voorjaar door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot terugbetaling van 9,1 ton aan pensioenfonds PFZW.

Door het bankroet van Solace, medio 2016, kwamen ruim tweehonderd thuishulpen op straat te staan. Solace ATC telde op dat moment ruim achthonderd cliënten.