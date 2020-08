Nabestaanden vergeven man (25) die fataal ongeval veroorzaakte in Lemelerveld

Het komt niet vaak voor dat familieleden van een slachtoffer bij een dodelijke aanrijding vergevingsgezind zijn. De nabestaanden van een 86-jarige man uit Lettele, die in juni vorig jaar omkwam bij een ongeluk in Lemelerveld, zijn dat wel. Zij schreven in een brief aan de rechtbank dat ze het de 25-jarige veroorzaker uit Heeten niet kwalijk nemen. Ze vroegen de rechters zelfs om mild te zijn in hun oordeel.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging een jaar tegen de verdachte.



Het ongeval op 24 juni vorig jaar was op een wat onoverzichtelijke kruising van vijf wegen, net buiten de bebouwde kom van het dorp. De 25-jarige kwam over de Lemelerveldseweg aanrijden en zag het bejaarde slachtoffer fietsen over de Twentseweg. Maar voordat hij het wist, reed hij het slachtoffer aan.

De verdachte vertelde de rechters dat hij niet het idee had dat hij een kruising naderde. "Voor mij was het gewoon een doorgaande weg."

'Probeerde oogcontact te krijgen'

Daarom had hij ook het idee dat de bejaarde fietser wel zou stoppen. "Ik had niet in de gaten dat die man zo snel was" zei hij. "Ik probeerde nog oogcontact met hem te krijgen, maar hij trok zo snel op."



Het 86-jarige slachtoffer was op slag dood, en dat draagt de verdachte nog altijd met zich mee. De man vindt dat het ongeluk zijn schuld is. "Ik kom nog vaak langs hun huis als ik naar mijn werk rij, dan denk ik er altijd aan." Dat hij er erg mee zit, bleek ook tijdens de zitting. De man durfde de rechters amper aan te kijken.

Bezoek aan nabestaanden

Vlak na de aanrijding bezocht hij de familie van het slachtoffer. Dat deed hen goed, schreven ze in hun brief aan de rechtbank. De familie zei ook dat ze meeleefden met de 25-jarige: "We snappen dat het heel erg spannend voor je is."



De advocate van de verdachte wilde aantonen dat de verkeerssituatie op de kruising onduidelijk en onoverzichtelijk is. Ze had er een korte video van gemaakt, maar door technische problemen lukte het niet om die af te spelen.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.