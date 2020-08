Zonder airco met dertig graden in de klas in Enschede: "Het wordt vanzelf weer koud"

Toch wordt het door de meeste leerlingen niet als een ramp gezien. "Het is wel warm, maar met alle ramen en deuren open valt het ook wel weer mee." Ook leerkracht biologie Carlijn Jansen klaagt niet. "De gezondheid staat voorop."

Tekst gaat verder onder de video

Verspreiding virus

Want die gezondheid is precies de reden dat de airco's uit staan. Volgens het RIVM is er een verhoogd risico op de verspreiding van het virus met de airco's aan.

"We hebben als scholengemeenschap besloten de airco's uit te laten, omdat we uiteraard het virus niet willen verspreiden", zegt locatiedirecteur Gerriska Floor-Mulder. "Door alle ramen en deuren open te zetten hopen we dat het voor iedereen wat koeler wordt."

Een mondkapjesplicht zien wij niet zitten Gerriska Floor-Mulder

De beslissing kon rekenen op veel steun vanuit de medewerkers. "De gezondheid is gewoon het belangrijkste. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken voor de leerlingen, meer kunnen we niet doen. En het wordt vanzelf weer koud", zegt docent Jansen lachend.

Mondkapjesplicht

Op sommige scholen in Nederland geldt voor de bovenbouw inmiddels een mondkapjesplicht. In Enschede zien ze dat nog niet zitten. "We hebben het wel kort besproken, maar we hebben gezegd dat we dat niet willen. We volgen de adviezen van het RIVM en volgens hen is het niet nodig."

Wel zijn er beschermende middelen beschikbaar voor medewerkers die dat wensen. "Zo hebben we van die 'laskappen' liggen en kunnen docenten uiteraard gewoon mondkapjes dragen als ze dat willen."

Verwachting komend schooljaar

Omdat niemand weet hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen, houdt Floor-Mulder rekening met meerdere scenario's. "We hebben natuurlijk al van het afgelopen half jaar kunnen leren en we zijn op alles voorbereid. Ik verwacht dat er mogelijk regionale maatregelen genomen zullen worden, waarbij zelfs een sluiting een optie kan zijn. Maar dat wordt de komende tijd afwachten."

Zorgen maakt ze zich niet. "Nee, voor nu redden wij het met deze maatregelen prima. Er liggen verschillende plannen bij de verschillende scenario's klaar."

Zonder airco met dertig graden in de klas (Foto: RTV Oost)