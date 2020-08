Fors meer coronaboetes uitgedeeld in IJsselland, juist daling in Twente

In de regio IJsselland zijn de afgelopen tijd fors meer coronaboetes uitgedeeld. Er werden 392 bekeuringen uitgeschreven in één maand tijd. In alle maanden daarvoor, sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ging het om 'slechts' 290 boetes . In Twente daarentegen daalde het aantal opgelegde coronaboetes juist.

In Deventer wordt je het vaakst van Overijssel op de bon geslingerd: daar zijn tot nu toe 232 coronaboetes uitgedeeld. Zwolle volgt op plek twee, met 154 prenten. Ook in de gemeente Steenwijkerland was het relatief gezien vaak raak, met 85 coronabekeuringen. Het gaat om boetes uitgedeeld door zowel boa's als politieagenten, aan zowel ondernemers als particulieren.

Lakser geworden

Volgens Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, zijn mensen lakser geworden. "We komen natuurlijk uit een heel mooie zomerperiode, waar iedereen veel buiten is geweest en losser is geworden. Lange avonden, waarbij ook alcoholgebruik een rol heeft gespeeld. We proberen het natuurlijk met het gesprek te doen, maar uiteindelijk is het toch de stok achter de deur in de vorm van een boete. En dat betekent wel dat we de laatste periode toch meer boetes hebben uitgeschreven."

Uiteindelijk is de boete toch de stok achter de deur Veiligheidsregio IJsselland

Daling in Twente

Hoe anders is het in het andere deel van de provincie: in de regio Twente daalde het aantal coronaboetes juist. Door boa's werden er amper boetes opgelegd en ook de politie schreef minder prenten uit. Dat staat in schil contrast met de waarschuwingen die de Veiligheidsregio Twente de afgelopen weken deed. "De tijd van waarschuwen is voorbij, we gaan eerder beboeten", beloofde de Veiligheidsregio.

Het beleid van de Veiligheidsregio Twente lijkt nu 180 graden gedraaid. "De strategie is nu dat de boa's en politie mensen vragen die anderhalve meter in acht te nemen. Als mensen dat doen, dan is er ook geen enkele reden om een boete uit te delen, omdat het probleem verholpen is. Dat is de strategie. We staan naast elkaar en niet tegenover elkaar", zegt Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

De strategie is nu dat de boa's en politie mensen vragen die anderhalve meter in acht te nemen Veiligheidsregio Twente

Deventer koploper

Dat er in Deventer het meest van Overijssel bekeurd wordt, komt volgens politiechef Gert Telman doordat de stad veel meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) heeft dan andere plaatsen in Overijssel. "We hebben wel eerst gewaarschuwd voor er werd bekeurd", zei de politiebaas eerder.