Twee verdachten voor gewelddadige roofoverval: de een komt vrij, de ander wordt zwaar bestraft

Een Deventenaar is in hoger beroep vrijgesproken voor het plegen van een gewapende overval op een ijzerhandelaar in Zutphen, twee jaar geleden. Het 70-jarige slachtoffer werd bij die daad in zijn rug geschoten. De rechtbank veroordeelde de Deventenaar eerder nog tot zes jaar cel. Zijn medeverdachte, een plaatsgenoot, kreeg juist een hogere straf opgelegd. Hij moet negen jaar in plaats van zes jaar de gevangenis in.

Volgens justitie waren de twee Deventenaren, samen met een bestuurder, op pad gegaan om de ijzerhandelaar van een flinke som geld te beroven. In de woonwagen zouden ze onder dreiging van een pistool met geluiddemper geld hebben geëist. Toen de bewoner één van hen vervolgens te lijf ging met een bierfles, ontstond er een worsteling. Tijdens het gevecht werd de ijzerhandelaar in zijn rug geschoten en zal daar de rest van zijn leven daar last van houden. De daders maakten niets buit.

Vrijspraak

Het pleidooi van advocaat Jeroen Michels van de vrijgesproken verdachte snijdt hout, zegt het gerechtshof. De raadsman betoogde dat er geen direct bewijs is dat zijn cliënt in de woonwagen is geweest.

Weliswaar waren er een petje en een IKEA-tas door de daders achtergelaten, met daarop DNA van de Deventenaar. Maar omdat het verplaatsbare objecten zijn, is het DNA er niet per se op dat moment op gekomen. "Mijn cliënt verzamelt petjes, maar verkoopt die ook geregeld weer op markten. Vaak vervoert hij die spullen in een IKEA-tas. Op die manier is het DNA ook te verklaren."

Omdat er verder geen sporen van de verdachte waren, is het gerechtshof overgegaan tot vrijspraak.

Hogere straf medeverdachte

De medeverdachte heeft juist een hogere straf gekregen. Zijn DNA zat op de bierfles, waarmee de bewoner de daders te lijf was gegaan. Ook zaten er sporen van hem op de IKEA-tas. Hij had daar geen verklaring voor. Tenslotte is uit opgenomen gesprekken gebleken dat hij betrokken was bij de overval.

De reden dat de straf hoger uitvalt dan bij de rechtbank, zijn uitspraken van de verdachte zelf. Zo noemt hij gevangenisstraf een 'bedrijfsrisico' en is volgens het gerechtshof gebleken dat hij na detentie 'gewoon' weer verder wil gaan met overvallen plegen.

De derde verdachte, 'blauwogige Hennie', is niet vervolgd door onvoldoende bewijs.