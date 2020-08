Deventer lunchroom stunt met chocolade-zeep: 'Voor extra zachte handen'

Meteen toen hij in maart vanwege corona de deuren van zijn lunchroom op slot moest doen, zat hij samen met zijn personeel om de tafel. Moedeloos. Yasmin, een van de medewerksters, barstte zelfs in huilen uit en vroeg zich af of nu wellicht het doek zou vallen voor de zaak, waar behalve broodjes ook ijs en chocolade op het menu staan.

Experimenteren aan keukentafel

Maar al filosoferend kwamen ze op het idee om iets geheel nieuws te verzinnen, waarmee de lunchroom op de kaart moest worden gezet. Toen ze een klant bij een apparaat zijn handen zagen desinfecteren, viel volgens Draaijer het kwartje. "Dat was het ei van Columbus. Alleen was een voorwaarde dat het een link moest hebben met chocolade. Daarop zijn we aan het experimenteren geslagen aan de keukentafel."

Het resultaat was de chocolade-zeep, die wordt toegevoegd aan een cadeaudoos met chocolaatjes. "De leverancier gaf ons de tip de zeep te behandelen met visolie, waardoor we konden voorkomen dat de geur van de zeep in de chocolade zou trekken. We kunnen beide producten nu in een doosje verpakken zonder dat ze elkaar bijten."

De chocolade-zeep, bedacht in Deventer (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

Patent aangevraagd

Helemaal nieuw is het niet. Sterker, de Egyptenaren wasten zich vroeger zelfs al met chocolade. "Maar de manier waarop wij het maken, ben ik al googelend nog niet tegengekomen. Vandaar dat we patent hebben aangevraagd."

De naam: Sjokolade. "Zoals de Scandinaviërs dat ook schrijven. Yasmin en ik zijn beiden dyslectisch. Die schrijfwijze past zodoende perfect bij ons."

Webshop

De eerste doosjes zijn intussen de deur uit. Nadat Draaijer online al reclame had gemaakt, heeft hij al een slordige veertig doosjes verkocht. "En toen we woensdagavond om 22.00 uur de webshop openden, hadden we om 22.12 uur de eerste bestelling al binnen."

Wie het doosje chocolaatjes cadeau krijgt, kan in de bijsluiter lezen dat de chocolade-zeep beslist niet is om op te eten. "Maar de kracht van dit product is dat je huid er ongelooflijk zacht van wordt."