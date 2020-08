Zwolse link met opgerold drugslab in Groningen

Er is een Zwolse link met het drugslab in Wildervank (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

De politie heeft gisteravond een drugslab aangetroffen in een pand in het Groningse Wildervank. In het pand waren twee mannen aanwezig. Een van hen, een 45-jarige man uit Sint Hubert, is eerder dit jaar opgepakt in verband met een drugsvracht in Zwolle.

Op 12 mei troffen agenten in een pand aan de Faradaystraat in Zwolle een vrachtwagen aan. Daarin zaten grondstoffen waarvan het de bedoeling was dat die gebruikt zouden worden voor de productie van drugs. Er zijn destijds drie verdachten aangehouden.

In afwachting van het onderzoek zijn deze drie verdachten vrijgelaten. De 45-jarige man kwam tijdens het onderzoek als medeverdachte in beeld.

Wildervank

Bij de inval bij een drugslab in Wildervank was de verdachte dus ook aanwezig. Samen met een andere man, hij raakte ernstig gewond. Waarschijnlijk door een nog onbekende chemische stof.





Drugscriminaliteit in Zwolle

De onderwereld laat zich de laatste jaren steeds meer gelden in Zwolle. In de strijd om de macht op de regionale drugsmarkt zijn er steeds vaker moordaanslagen en ontvoeringen in de provinciehoofdstad. Trieste dieptepunten zijn onder meer de schietpartij in de kinderrijke wijk Stadshagen en de ontvoering van de Irakese R., die werd gemarteld en zijn eigen graf moest graven.

Het Groningse drugslab kwam in beeld na een melding over een gestolen auto. Toen agenten ter plaatse gingen kregen zij het vermoeden dat er een lab in het pand zat. Nadat het arrestatieteam het pand was binnengetreden troffen zij gewonde man aan. Hij is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De man uit Sint Hubert was ook in het pand aanwezig. Hij is meteen aangehouden.



Vaten chemisch afval

Het pand is vervolgens vergrendeld zodat een speciaal team van de politie het drugslab kan ontmantelen. Er wordt onderzocht om wat voor chemische stoffen het gaat en of er drugs is geproduceerd. Ook wordt er onderzocht of er een mogelijke link is met de vaten met chemisch afval die zijn gevonden in Annen en Zuidlaarderveen.