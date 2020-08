Recordaantal aanvragen voor coronatests in Twente

Er is vandaag een recordaantal aanvragen voor een coronatest gedaan in Twente: 760 in totaal. Het is druk, maar de GGD Twente garandeert dat mensen nog altijd binnen 24 uur terecht kunnen om zichzelf te laten testen.

"Het aantal testen neemt enorm toe", ziet Erik Maarsingh van de GGD Twente. Hij ziet ook dat, met name jongeren, zich laten testen zonder dat ze klachten hebben. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want daarmee creëer je een schijnveiligheid."

Nieuw personeel werven

De GGD heeft drie testlocaties in Twente: in Almelo, Goor en Enschede. Situaties zoals elders in het land, waar mensen soms dagen moeten wachten op het doen van een coronatest, zijn er in Twente (nog) niet. "We hebben voldoende mensen en we werven nog nieuw personeel", vertelt Maarsingh.

Aantallen stijgen

De gezondheidsorganisatie ziet ook dat particuliere bedrijven zich op de markt van coronatests storten. "Doe het niet, laat je officieel testen bij de GGD", is de oproep van Maarsingh.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Twente stijgt de laatste weken. Vorige week kwamen er in zeven dagen tijd vijftig nieuwe besmettingen bij.