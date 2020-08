Vijf jaar Salland-Twentetunnel die eigenlijk Leo ten Brinke Tunnel had moeten heten

"Eigenlijk had de Salland-Twentetunnel de naam van Leo ten Brinke moeten dragen. Maar dat mocht niet van Rijkswaterstaat omdat zij nooit tunnels en bruggen naar personen vernoemen", zegt Harry Olthof, die al vanaf het eerste uur het tunnelproject op de voet volgt met zijn website tunnelplan.nl

In 1975 was de Rijksweg N35, die dwars door het centrum van Nijverdal liep via de Grotestraat, al een doorn in het oog van vele Nijverdallers. Ergens in een kroeg borrelden de eerste ideeën voor een tunnel. Leo ten Brinke was grafisch ontwerper en kroegbaas van Studio-Pub. In 1975 tekende hij op de achterkant van een bierviltje de eerste schetsen van een tunnelplan.

Leo ten Brinke (Foto: Tunnelplan.nl)

Weggehoond

Een uitgewerkte schets verscheen in de zesde editie van d'Opregte Nijverdalse Courant, een lokaal krantje. Het plan werd niet meteen met gejuich ontvangen door de plaatselijke politiek, maar het zaadje was geplant.

Schets van Leo ten Brinke (1975) in d'Opregte Nijverdalse Courant (Foto: Tunnelplan.nl)

Jaren later blijkt de situatie op de Grotestraat onhoudbaar. Er moet iets gebeuren. Aanvankelijk wordt door Rijkswaterstaat ook nog over een rondweg gesproken, maar het gemeentebestuur wil dat pertinent niet. Een tunnel moest het worden. In 2008 gaat de schop de grond in en in 2015, twee jaar later dan gepland, gaat de tunnel open voor verkeer.

Bekijk hier de videoreportage (tekst gaat verder onder de video):

Veel groen en rust

Inmiddels rijdt er een stuk minder verkeer door het centrum. Net als in de eerste schetsen van Leo ten Brinke is de straat ingericht met veel groen, bankjes en fonteinen waar kinderen kunnen spelen.

"Als winkeliers zijn wij hier heel blij mee. Het is een stuk overzichtelijker en minder gevaarlijk bij het oversteken. Het is echt een mooi winkelcentrum geworden zonder het lawaai van vrachtwagens", zegt Opticien Richard Oortwijk die een winkel aan de Grotestraat heeft.

De Grotestraat in Nijverdal anno nu (Foto: RTV Oost)

Proef met afsluiting

"Ik ben heel tevreden met hoe het geworden is. Wij hadden alleen liever gehad dat de Grotestraat helemaal afgesloten zou worden voor het verkeer. Maar dat lukte niet", zegt Olthof.

Op dit moment is er wel een proef gaande die een klein stukje van de Grotestraat afsluit voor verkeer. "Dat is wel een verbetering. Je krijgt meer een winkelerf gevoel. Alleen de omleidingsroute kan wel wat beter aangegeven worden', zegt Oortwijk.

Olthof vindt de tijdelijke afsluiting ook fijn. Vanaf het Henri Dunantplein loop je nu in één keer veilig door naar de Grotestraat. En ook voor de spelende kinderen is het veel veiliger.", zegt Olthof.

Park

De tunnel zelf mag dan wel niet vernoemd zijn naar Leo ten Brinke, het park dat bovenop de tunnel is aangelegd, draagt wel zijn naam. Net als op de allereerste schetsen van Ten Brinke, ligt er boven op de tunnel een parkje. Maar, de stuwende kracht achter het tunnelplan mocht het zelf niet meemaken. Hij overleed in 1977 op 34-jarige leeftijd.

Park draagt naam van bedenker (Foto: RTV Oost)